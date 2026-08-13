Pastor do PDT vai ocupar 2ª vaga de suplente de Casagrande ao Senado

O ex-governador Renato Casagrande (PSB) está com a chapa completa para a disputa ao Senado Federal. Após anunciar o nome do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Aracruz Marcelo Coelho (PP) para a primeira suplência, nesta quinta-feira (13) foi confirmado o pastor Marcelo Ferreira (PDT) para a segunda vaga.





O escolhido é presidente da Associação de Pastores da Serra e, embora não tenha experiência eleitoral anterior, tem forte atuação no município por sua liderança religiosa. Marcelo Ferreira é formado em Teologia e foi uma indicação do PDT, aliado de primeira hora de Casagrande.





O partido, por meio do ex-prefeito da Serra Sergio Vidigal, chegou a ser cotado para a vaga de vice na chapa de Ricardo Ferraço (MDB) ao governo do Espírito Santo, mas o próprio pedetista preferiu não disputar as eleições.