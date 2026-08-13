AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Pastor do PDT vai ocupar 2ª vaga de suplente de Casagrande ao Senado

Marcelo Ferreira, presidente de entidade religiosa na Serra, vai compor a chapa do ex-governador

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 13:51

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

13 ago 2026 às 13:51

O ex-governador Renato Casagrande (PSB) está com a chapa completa para a disputa ao Senado Federal. Após anunciar o nome do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Aracruz Marcelo Coelho (PP) para a primeira suplência, nesta quinta-feira (13) foi confirmado o pastor Marcelo Ferreira (PDT) para a segunda vaga.


O escolhido é presidente da Associação de Pastores da Serra e, embora não tenha experiência eleitoral anterior, tem forte atuação no município por sua liderança religiosa. Marcelo Ferreira é formado em Teologia e foi uma indicação do PDT, aliado de primeira hora de Casagrande. 


O partido, por meio do ex-prefeito da Serra Sergio Vidigal, chegou a ser cotado para a vaga de vice na chapa de Ricardo Ferraço (MDB) ao governo do Espírito Santo, mas o próprio pedetista preferiu não disputar as eleições

O pastor Marcelo Ferreira, do PDT, é o escolhido de Casagrande para a segunda suplência na chapa ao Senado Federal
Pastor Marcelo Ferreira é o escolhido de Casagrande para a 2ª suplência na chapa ao Senado Redes sociais e arquivo AG

Já Marcelo Coelho, primeiro suplente, é produtor rural e já foi líder do governo na Assembleia Legislativa quando Casagrande ocupou o Palácio Anchieta pela primeira vez. Na trajetória política, além de parlamentar, vice e prefeito de Aracruz, foi presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e ocupou secretarias de Estado Agricultura e Esportes. 


Procurado, Casagrande disse que, neste momento, não vai comentar as escolhas. 

Leia mais sobre as Eleições:

Centrão no ES: Republicanos apoia Flávio e federação veta Lula

Flávio Bolsonaro é filiado ao partido Missão, e registro de candidatura no TSE atrasa

Papo de Eleições: segundo episódio analisa escolhas de Pazolini e Casagrande

Pastor do PDT vai ocupar 2ª vaga de suplente de Casagrande ao Senado

Quem está de verdade na disputa pela Câmara dos Deputados no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Renato Casagrande Senado Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em lanchonete no Terminal de Laranjeiras, na Serra
Fritadeira de lanchonete pega fogo no Terminal de Laranjeiras, na Serra
Imagem Edicase Brasil
ES terá 1º Hospital Veterinário Estadual, com atendimento gratuito e emergência 24h
Encontro de Capoeiristas
Cariacica reúne capoeiristas de 12 estados em encontro nacional; veja programação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados