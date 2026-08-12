Casagrande escolhe 1º suplente para a disputa ao Senado; saiba quem é

A composição da chapa do ex-governador Renato Casagrande (PSB) para o Senado Federal agora tem um integrante: o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Aracruz Marcelo Coelho (PP). Ele foi escolhido pelo socialista para ocupar a primeira suplência. A segunda vaga deve ser anunciada nesta quinta-feira (13).
Produtor rural, Marcelo Coelho tem 55 anos e uma relação de longa data com Casagrande, de quem já foi líder do governo na Assembleia Legislativa na primeira vez que o socialista ocupou o Palácio Anchieta.
Na trajetória política, além de parlamentar, vice e prefeito de Aracruz, foi presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e ocupou secretarias de Estado – Agricultura e Esportes.
Coelho está hoje filiado ao PP, mas já passou por outros partidos, como PSDB e PDT.
O PP, que está federado com o União, além de conquistar a vaga de vice com Camillo Neves, para a chapa de Ricardo Ferraço (MDB) ao governo do Espírito Santo, marca agora presença em outra candidatura majoritária do grupo governista.
Mas, para a segunda vaga de suplente, Casagrande está conversando com lideranças de outros partidos e regiões, o que pode tornar a composição de sua candidatura mais abrangente. O ex-governador acredita que terá uma definição ainda nesta quinta. Vale lembrar que o prazo final para o registro de candidatos termina no sábado (15).
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