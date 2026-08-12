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Eleições 2026: você sabe quais cargos estarão em disputa?

Votação em outubro vai escolher representantes para cargos no Executivo e no Legislativo, com disputas estaduais e nacionais

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 15:54

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

12 ago 2026 às 15:54

As Eleições 2026 vão levar novamente milhões de brasileiros às urnas para escolher os representantes que ocuparão postos nos poderes Executivo e Legislativo. Com diferentes cargos em disputa e regras específicas para cada eleição, o pleito exige do eleitor atenção não apenas aos candidatos, mas também à dinâmica da votação.


No dia 4 de outubro, a escolha não ficará restrita à Presidência da República e aos governos estaduais. A votação também terá impacto direto na composição do Congresso Nacional e das assembleias legislativas, definindo parte dos representantes responsáveis pela elaboração de leis, fiscalização dos governos e discussão de temas que afetam o cotidiano da população.


A quantidade de escolhas a serem feitas em uma eleição geral pode, inclusive, criar confusão. Diferentemente das eleições municipais, quando são escolhidos prefeito e vereador, o pleito de 2026 reúne disputas estaduais e nacionais em uma mesma votação. Há ainda particularidades, como a renovação do Senado, que não ocorre integralmente a cada quatro anos.


Mas será que o eleitor já sabe tudo o que encontrará diante da urna em 2026? No vídeo acima, colocamos esse conhecimento à prova com perguntas sobre os cargos que estarão em disputa, a quantidade de escolhas e a ordem da votação. Assista e veja se você consegue acertar todas.


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