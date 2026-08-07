Eleições 2026: qualquer pessoa pode se candidatar?

E tem mais: para concorrer, é obrigatório ao candidato estar filiado a um partido e ter domicílio eleitoral na circunscrição em que pretende disputar as eleições — o que não precisa, necessariamente, coincidir com o endereço de residência.





Outro requisito fundamental é a idade mínima, que varia de acordo com o cargo. Confira:





35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador;

30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal;

21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito e vice-prefeito;

18 anos para vereador.





Cumpridas essas exigências, a próxima fase é ter o nome confirmado em convenção partidária. Em 2026, os partidos políticos e federações puderam realizar convenções de 20 de julho a 5 de agosto para definir coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos das eleições gerais.





Essa etapa marcou o início das definições oficiais para a disputa em outubro, uma vez que ninguém pode lançar candidatura avulsa. A legislação proíbe o registro de candidatos avulsos, ainda que tenham filiação partidária, porque só podem participar das eleições aqueles que forem escolhidos nas convenções. Os pedidos de registro de candidatura devem ser apresentados à Justiça Eleitoral até 15 de agosto.