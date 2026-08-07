Por que partidos adversários se aliam durante as eleições

As alianças partidárias garantem força a grupos políticos que buscam chegar ao poder por meio de mandatos eletivos. Por isso, é comum que, de olho no voto do eleitorado, legendas consideradas de viés ideológico diferente ou até oposto se aliem em torno de um projeto comum.





Nas Eleições 2026, o Espírito Santo conta com exemplos de partidos que mantiveram distanciamento ao longo de todo o período que antecedeu a corrida eleitoral, mas que agora decidiram se unir para fazer frente a adversários em comum.





É o caso da aliança entre Republicanos e Partido Liberal (PL), presididos na esfera estadual pelo ex-deputado Erick Musso e pelo senador Magno Malta, respectivamente.





Apesar do perfil direitista e dos acenos favoráveis às bandeiras defendidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, principal nome do PL, o Republicanos, por exemplo, não contou com o partido bolsonarista na coligação que reelegeu Lorenzo Pazolini (Republicanos) prefeito de Vitória em 2024.





Nas eleições municipais, Magno decidiu que o PL disputaria as prefeituras capixabas de forma isolada, sem coligação com demais legendas. Dois anos depois, PL e Republicanos selaram aliança visando à disputa pelo governo capixaba, com Pazolini encabeçando a chapa, e às duas vagas de senador a que o Espírito Santo tem direito no pleito deste ano.





A aproximação dos dois partidos, neste ano, foi marcada por impasses, reviravoltas e manifestações de insatisfação por parte de membros e filiados às siglas.





O novo status de relacionamento entre as duas legendas, comparando o pleito municipal ao estadual, é explicado pelo cientista político Rodrigo Augusto Prando, mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp Araraquara), professor e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie.





“A política serve essencialmente para dialogar. Então, na política, você tem adversários. E a gente se habituou, de maneira muito negativa, no Brasil e em outras partes do mundo, a transformar o adversário em inimigo. Mas, na verdade, o adversário é aquele com quem vou ter divergências, às vezes profundas, duras, embates duríssimos, mas que não é meu inimigo. Porque, em algum momento, mudando o cenário político, eleitoral ou econômico, o grupo pode convergir”, afirma o especialista.





Marcos Woortmann, cientista político e consultor internacional, por sua vez, afirma que “a polarização política mudou profundamente as percepções do eleitor em termos de preferências partidárias que se agregaram em polos muito bem definidos”.