Colesterol alto: 7 fatores que aumentam o risco para o coração

Existem dois principais tipos de colesterol. O LDL, conhecido como “colesterol ruim”, transporta o colesterol do fígado para os tecidos. Quando está elevado, pode se depositar nas paredes das artérias, formando placas de gordura que estreitam os vasos e aumentam o risco de infarto e AVC. O HDL, chamado de “colesterol bom”, faz o caminho inverso: remove o excesso de colesterol das artérias e o leva de volta ao fígado para eliminação, ajudando a proteger o sistema cardiovascular.