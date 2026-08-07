Governo do ES diz que não há recursos públicos investidos na Apex

Sobre o Funses, a Sefaz diz que os recursos do fundo são geridos pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e pelo Banestes, seguindo critérios técnicos, normas de governança e a legislação vigente.





Em nota enviada na tarde desta sexta-feira (7), a Apex afirma que a situação atual vivida pela instituição está sendo apurada de forma rigorosa e que as inconsistências financeiras foram identificadas internamente.





"Todas as medidas foram tomadas para afastamento do cargo dos responsáveis imediatos, que são o ex-presidente Fernando Antonio Kulnig Cinelli e o diretor financeiro Eduardo Siqueira. Medidas para responsabilizações judiciais também estão sendo adotadas", informa a empresa.





O empresário Fernando Antonio Kulnig Cinelli, fundador da Apex Partners, se manifestou sobre o caso pela primeira vez nesta sexta-feira (7). Em nota, informou que está dedicado e comprometido a contribuir da melhor forma para a preservação da companhia, seus investidores e acionistas.





"Com o gesto, ele demonstra sua disposição em esclarecer todas as questões levantadas com total transparência e idoneidade", diz o texto.