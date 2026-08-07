Governo do ES diz que não há recursos públicos investidos na Apex

O governo do Espírito Santo divulgou nota oficial, nesta sexta-feira (7), informando que não possui recursos públicos investidos na Apex Partners, empresa capixaba do setor financeiro que está no centro de uma crise após a identificação de inconsistências financeiras e o afastamento de executivos.
Em nota, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) afirmou que não há aplicações da empresa feitas pelo Tesouro Estadual ou pelo Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo (Funses).
Segundo a secretaria, os recursos do Tesouro Estadual, utilizados para o pagamento de despesas públicas, manutenção de serviços e execução de políticas públicas, estão atualmente alocados exclusivamente no Banestes, no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal.
Sobre o Funses, a Sefaz diz que os recursos do fundo são geridos pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e pelo Banestes, seguindo critérios técnicos, normas de governança e a legislação vigente.
Em nota enviada na tarde desta sexta-feira (7), a Apex afirma que a situação atual vivida pela instituição está sendo apurada de forma rigorosa e que as inconsistências financeiras foram identificadas internamente.
"Todas as medidas foram tomadas para afastamento do cargo dos responsáveis imediatos, que são o ex-presidente Fernando Antonio Kulnig Cinelli e o diretor financeiro Eduardo Siqueira. Medidas para responsabilizações judiciais também estão sendo adotadas", informa a empresa.
O empresário Fernando Antonio Kulnig Cinelli, fundador da Apex Partners, se manifestou sobre o caso pela primeira vez nesta sexta-feira (7). Em nota, informou que está dedicado e comprometido a contribuir da melhor forma para a preservação da companhia, seus investidores e acionistas.
"Com o gesto, ele demonstra sua disposição em esclarecer todas as questões levantadas com total transparência e idoneidade", diz o texto.
Confira a nota da Secretaria de Estado da Fazenda
Diante das notícias recentes envolvendo a Apex Partners, empresa capixaba do setor financeiro, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) esclarece que não há não há recursos públicos do Estado do Espírito Santo investidos na empresa, seja por meio do Tesouro Estadual, seja por meio do Fundo Soberano do Estado (Funses).
Os recursos do Tesouro Estadual, que constituem as disponibilidades financeiras utilizadas pelo Estado para o pagamento de despesas públicas, a manutenção dos serviços essenciais e a execução de políticas públicas, são integralmente mantidos em instituições financeiras públicas. Atualmente, esses recursos estão alocados exclusivamente no Banestes, no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, não havendo qualquer aplicação financeira do Tesouro Estadual na Apex Partners.
Em relação ao Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo (Funses), cuja secretaria executiva é exercida pela Sefaz, por meio do Tesouro Estadual, informamos que esses recursos são geridos pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e pelo Banestes, conforme critérios técnicos, normas de governança e a legislação aplicável.
A Secretaria da Fazenda reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade na gestão dos recursos públicos e a prestação de informações claras à sociedade. Mais informações, incluindo os relatórios detalhados de aplicação dos recursos do Tesouro Estadual e do Fundo Soberano, podem ser consultadas nos sites da Sefaz (sefaz.es.gov.br) e do Fundo Soberano (fundosoberano.es.gov.br).
Atualização
Após a publicação, o empresário Fernando Antonio Kulnig Cinelli, fundador da Apex Partners, se manifestou sobre o caso pela primeira vez. O posicionamento foi adicionado ao texto e a matéria foi atualizada.