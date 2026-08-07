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Abdo Filho

Crise na Apex Partners: sócios decidem ir à Justiça contra Fernando Cinelli

A crise foi deflagrada a partir de uma investigação interna que identificou "inconsistências financeiras". Cinelli, sócio e fundador da Apex, foi afastado

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 17:37

Públicado em 

07 ago 2026 às 17:37
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex
Fernando Cinelli, fundador e presidente afastado da Apex Carlos Alberto Silva

Os sócios da Apex Partners decidiram que vão acionar Fernando Kulnig Cinelli, presidente afastado da empresa, na Justiça. O objetivo deles é responsabilizá-lo por "gestão temerária e má-fé". Os advogados da Apex vão requerer o bloqueio de seus bens preventivamente. "As providências são resultado de um rigoroso processo de apuração interna conduzido pela própria Apex, que identificou inconsistências financeiras. Assim que foram constatadas, a companhia iniciou uma série de medidas para preservar suas operações e aprofundar o esclarecimento dos fatos. Uma das medidas adotadas foi o afastamento imediato dos executivos que ocupavam a Presidência e a Diretoria Financeira", informa a plataforma de investimentos capixaba.

Estão em andamento as providências para a contratação de uma auditoria externa e independente, que terá como objetivo dimensionar os impactos das inconsistências identificadas e aprofundar a apuração dos fatos. "A Apex Partners seguirá conduzindo esse processo com transparência, responsabilidade e respeito a todos os envolvidos. A prioridade da companhia neste momento é esclarecer integralmente os fatos, preservar a continuidade de suas operações e proteger o presente e o futuro de um negócio que, ao longo de 13 anos, construiu uma trajetória relevante para o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e a projeção do Espírito Santo", finaliza a companhia.

A crise foi deflagrada a partir de uma investigação interna que identificou inconsistências financeiras. Na quinta-feira (06), o que já vinha fervendo internamente foi tornado público, com o afastamento de Cinelli do comando da empresa e de Eduardo Siqueira da diretoria Financeira. Cinelli, que também era membro do conselho de administração da CVC, renunciou ao cargo.

A decisão de ir ao Judiciário buscar reparação mostra que o buraco da crise na Apex é bem mais embaixo. 


Fernando Cinelli foi procurado pela coluna e afirmou por meio de nota: "o empresário Fernando Antonio Kulnig Cinelli, fundador da Apex Partners, está dedicado e comprometido a contribuir da melhor forma para a preservação da companhia, seus investidores e acionistas. Com o gesto, ele demonstra sua disposição em esclarecer todas as questões levantadas com total transparência e idoneidade".

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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