BTG trava saques de fundo ligado à Apex Partners

Em fato relevante enviado a cotistas, o BTG Pactual informou o "fechamento da classe (de ativos) para a realização de resgates, a partir desta data (06 de agosto)" para o BRM Carbyne Crédito Estruturado Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios. "O fechamento ocorre em decorrência da incompatibilidade entre a liquidez apresentada pela carteira da classe e o volume de resgates solicitados", explica o BTG, que é o administrador do fundo. A Carbyne vem a ser a gestora de recursos da Apex Partners, plataforma capixaba de investimentos que enfrenta uma grave crise.



O fundo BRM Carbyne Crédito Estruturado entrou em operação no final de 2025, tem 909 cotistas e um patrimônio líquido de R$ 160,5 milhões.



A decisão se dá na esteira do afastamento de Fernando Cinelli, nesta quinta (06), da presidência e de Eduardo Siqueira da diretoria Financeira. Em uma investigação interna, os sócios da Apex descobriram o que chamaram de "inconsistências financeiras na companhia". Uma auditoria externa está sendo contratada pela Apex para entender o tamanho do problema. Um comitê de crise, que tem à frente sócios da empresa, foi montado para acompanhar os trabalhos.