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Abdo Filho

BTG trava saques de fundo ligado à Apex Partners

O banco administra o BRM Carbyne Crédito Estruturado Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 13:46

Públicado em 

07 ago 2026 às 13:46
Abdo Filho

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Sede da Apex Partners, na Praia do Suá, em Vitória A Gazeta

Em fato relevante enviado a cotistas, o BTG Pactual informou o "fechamento da classe (de ativos) para a realização de resgates, a partir desta data (06 de agosto)" para o BRM Carbyne Crédito Estruturado Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios. "O fechamento ocorre em decorrência da incompatibilidade entre a liquidez apresentada pela carteira da classe e o volume de resgates solicitados", explica o BTG, que é o administrador do fundo. A Carbyne vem a ser a gestora de recursos da Apex Partners, plataforma capixaba de investimentos que enfrenta uma grave crise.

O fundo BRM Carbyne Crédito Estruturado entrou em operação no final de 2025, tem 909 cotistas e um patrimônio líquido de R$ 160,5 milhões. 

A decisão se dá na esteira do afastamento de Fernando Cinelli, nesta quinta (06), da presidência e de Eduardo Siqueira da diretoria Financeira. Em uma investigação interna, os sócios da Apex descobriram o que chamaram de "inconsistências financeiras na companhia". Uma auditoria externa está sendo contratada pela Apex para entender o tamanho do problema. Um comitê de crise, que tem à frente sócios da empresa, foi montado para acompanhar os trabalhos.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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