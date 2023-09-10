Apex Partners acelera e fecha mais duas aquisições fora do ES

A capixaba Apex Partners segue firme na sua estratégia de virar um banco de investimentos com forte pegada regional e acaba de fazer mais duas aquisições fora do Espírito Santo: a gestora de recursos paulista Carbyne e a consultoria de investimentos catarinense Passer. Assim, passa a ter R$ 6,5 bilhões em ativos sob a sua administração. Em março, a casa já tinha feito outro movimento como esse, quando se fundiu com a assessoria de investimentos paranaense Forever.

Na estratégia de expansão, a compra da Passer será relevante para o crescimento em Santa Catarina. A Apex já está no no polo de Joinville e terá em Florianópolis uma sede regional para o desenvolvimento de todas as suas áreas de atuação. A Passer permite que a plataforma da Apex ofereça assessoria para investimentos que estão sob sua custódia em qualquer instituição financeira no Brasil ou no exterior. “Nós avaliamos o patrimônio de forma global, desde investimentos financeiros e participações em empresas até propriedades imobiliárias", explica Márcio Wolter Filho, sócio-fundador da Passer.

A outra aquisição é a da gestora de recursos Carbyne, de São Paulo. A Apex já incorporou a empresa à sua estrutura, que passou a operar em Vitória, onde soma esforços nessa área que tem R$ 2 bilhões sob gestão. A Carbyne amplia a capacidade da Apex de oferecer produtos financeiros para clientes nos mercados regionais. Agora, a empresa não atende apenas investidores qualificados, mas também investidores institucionais, profissionais e varejo com soluções de investimentos como fundos exclusivos e carteiras administradas. A Carbyne, que tem entre seus fundadores Filipe Caldas, é especialista em investir em empresas de capital fechado.

"Estamos criando um ambiente de produtos e serviços financeiro para satisfazer as necessidades das empresas e famílias. Estamos convencidos de que é viável estabelecer isso a nível regional, entendendo as suas particularidades e viabilizando soluções de investimentos e serviços financeiros. Com essas duas aquisições, a Apex aumenta sua proposta de valor aos clientes bem como fortalece a sua estrutura e a sua presença em importantes mercados regionais brasileiros", afirma Angelo Dalla Bernardina, vice-presidente de Operações e Finanças da Apex.

Essa nova estrutura vai permitir que a Apex lance, ainda em 2023, quatro fundos imobiliários com ofertas que totalizam R$ 1,3 bilhão. Um deles vai investir R$ 450 milhões em oito projetos residenciais de alto padrão em Vitória e Vila Velha. Outro vai por R$ 130 milhões em um grande condomínio residencial que será construído em Vitória. Haverá ainda um fundo de desenvolvimento urbano que vai aportar R$ 250 milhões em cinco loteamentos de médio e alto padrão na Grande Vitória e outro que vai investir R$ 450 milhões em três empreendimentos logísticos.

A estratégia de expansão da Apex é atender a demanda de serviços de financeiros em mercados regionais – polos cujo PIB se aproxima dos R$ 150 bilhões e possui alta densidade demográfica.