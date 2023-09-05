MedSênior vai fechar 2023 com investimento superior a R$ 100 milhões

Unidade do MedSênior, em Brasília Crédito: Divulgação/MedSênior

O plano de saúde capixaba MedSênior vai fechar o ano de 2023 com um investimento em novas estruturas, equipamentos e tecnologia superior a R$ 100 milhões. Os aportes foram feitos principalmente em Vitória, Taguatinga (DF), São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre e tiveram o objetivo de consolidar a presença da companhia no Centro-Sul do Brasil.

Hoje, o MedSênior presta serviços no Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. São 120 mil vidas na carteira e a expectativa é chegar ao final do ano com entre 140 mil e 150 mil vidas. "Estamos em uma curva de crescimento bastante interessante. Os investimentos são para dar o suporte que este avanço demanda. Como a nossa expectativa é de expandir os atendimentos, os investimentos virão junto, na mesma proporção", explica Maely Coelho, dono do MedSênior.

O grande debate para o ano que vem é para qual lado do Brasil vai a expansão do plano capixaba. Para o Sul, mais precisamente em Florianópolis, para fechar o Sul e Sudeste, ou rumo ao Norte e Nordeste, o que exigirá algumas mudanças no modelo de negócio. "O MedSênior se consolidou nas regiões mais ricas do Brasil, precisamos estudar bem o modelo para seguirmos avançando nas demais regiões. Prestar um bom serviço de saúde custa caro, todos os nossos movimentos precisam ser muito estudados. Vamos começar a debater os movimentos que faremos em 2024 agora, certamente esta será uma das nossas grandes discussões", assinalou Maely.