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Negócio

MedSênior vai fechar 2023 com investimento superior a R$ 100 milhões

Aportes foram feitos para consolidar a presença do plano de saúde capixaba nos estados onde já está presente. Desafio para 2024 é definir para onde se dará a expansão

Públicado em 

05 set 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Unidade 24 horas do MedSênior em Brasília
Unidade do MedSênior, em Brasília Crédito: Divulgação/MedSênior
O plano de saúde capixaba MedSênior vai fechar o ano de 2023 com um investimento em novas estruturas, equipamentos e tecnologia superior a R$ 100 milhões. Os aportes foram feitos principalmente em Vitória, Taguatinga (DF), São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre e tiveram o objetivo de consolidar a presença da companhia no Centro-Sul do Brasil.
Hoje, o MedSênior presta serviços no Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. São 120 mil vidas na carteira e a expectativa é chegar ao final do ano com entre 140 mil e 150 mil vidas. "Estamos em uma curva de crescimento bastante interessante. Os investimentos são para dar o suporte que este avanço demanda. Como a nossa expectativa é de expandir os atendimentos, os investimentos virão junto, na mesma proporção", explica Maely Coelho, dono do MedSênior.
O grande debate para o ano que vem é para qual lado do Brasil vai a expansão do plano capixaba. Para o Sul, mais precisamente em Florianópolis, para fechar o Sul e Sudeste, ou rumo ao Norte e Nordeste, o que exigirá algumas mudanças no modelo de negócio. "O MedSênior se consolidou nas regiões mais ricas do Brasil, precisamos estudar bem o modelo para seguirmos avançando nas demais regiões. Prestar um bom serviço de saúde custa caro, todos os nossos movimentos precisam ser muito estudados. Vamos começar a debater os movimentos que faremos em 2024 agora, certamente esta será uma das nossas grandes discussões", assinalou Maely.
A chegada ao Nordeste, segunda região mais populosa do Brasil (53,08 milhões de habitantes), mesmo que não se dê por agora, é questão de tempo (pouco tempo), afinal, é essencial para os planos da MedSênior de chegar a 1 milhão de clientes até 2030.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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