De volta às obras públicas, Andrade Gutierrez mira o Espírito Santo

Depois de ser varrido do mapa pela Lava Jato, o setor de obras públicas da Andrade Gutierrez voltou à ativa em abril deste ano. A empreiteira, que ainda está tímida no segmento público, pretende recomeçar a caminhada por Minas Gerais, onde nasceu, em 1948, e pelo Espírito Santo. Os executivos da empresa enxergam o Espírito Santo como um Estado organizado, bom pagador e com uma relevante carteira de obras. Além dos investimentos previstos pelo governo do Estado, cerca de R$ 2 bi por ano até 2026, a Andrade Gutierrez também está de olho nas obras da Cesan - aportes diretos (mais de R$ 4 bi até 2026) e também das PPPs de Cariacica, Vila Velha e Serra.