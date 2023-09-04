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Infraestrutura

De volta às obras públicas, Andrade Gutierrez mira o Espírito Santo

Lava Jato fez sumir a área de obras públicas da empreiteira. O anúncio da volta se deu em abril, o Espírito Santo entrou no radar por conta da organização e do volume de obras

Públicado em 

04 set 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Cesan prevê obras de ampliação de rede de esgoto em Cariacica e Viana
Cesan está fazendo obras de ampliação de rede de esgoto em Cariacica e Viana Crédito: Divulgação/Cesan
Depois de ser varrido do mapa pela Lava Jato, o setor de obras públicas da Andrade Gutierrez voltou à ativa em abril deste ano. A empreiteira, que ainda está tímida no segmento público, pretende recomeçar a caminhada por Minas Gerais, onde nasceu, em 1948, e pelo Espírito Santo. Os executivos da empresa enxergam o Espírito Santo como um Estado organizado, bom pagador e com uma relevante carteira de obras. Além dos investimentos previstos pelo governo do Estado, cerca de R$ 2 bi por ano até 2026, a Andrade Gutierrez também está de olho nas obras da Cesan - aportes diretos (mais de R$ 4 bi até 2026) e também das PPPs de Cariacica, Vila Velha e Serra.
Especializada em grandes e complexas intervenções, a empreiteira aguarda o edital para a contratação de uma obra em especial no Estado: a barragem do Rio Jucu, entre Domingos Martins e Viana. Ela terá capacidade para armazenar 23 bilhões de litros de água e o objetivo é evitar falta de água na Grande Vitória nos períodos de seca. Um barramento de 50 metros, na região de Vista Linda, precisará ser construído. O edital para a contratação da  empresa já foi lançado pela Cesan e as propostas serão abertas no dia 2 de outubro. O investimento será de R$ 169 milhões.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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