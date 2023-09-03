Após mudanças, Shopping Praia da Costa troca de marca e faz investimentos

Sem muito alarde, os executivos da Soul estão trabalhando firme. Neste domingo, por exemplo, será lançada a nova marca do empreendimento. “Nossa ideia foi criar uma marca mais moderna, que dialoga com a nova fase do shopping. Temos diversas ações planejadas com o ajuste de toda a comunicação interna para a nova identidade visual e substituição dos letreiros nas fachadas do shopping, que acontecerão atreladas a um forte plano de divulgação para todo o mercado”, assinalou o gerente de Marketing do Shopping Praia da Costa, Marcus Aguiar.

Ao longo dos últimos tempos, foram feitos investimentos estéticos e estruturais. A Soul também trabalha para atrair novas marcas e lojistas. Algumas inaugurações já foram feitas e outras virão. "Teremos um KFC, uma marca internacional que chega para complementar a nossa Praça de Alimentação, além de uma grande loja da Game Point, com mais de 900m², para complementar nossas opções de entretenimento com jogos para todas as idades. Nosso foco é conseguir tornar o shopping um empreendimento cada vez mais completo para todas as necessidades dos nossos clientes, compras, lazer e serviços”, destacou Aguiar.