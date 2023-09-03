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Após mudanças, Shopping Praia da Costa troca de marca e faz investimentos

Sem muito alarde, os executivos da Soul estão trabalhando firme. Neste domingo, por exemplo, será lançada a nova marca do empreendimento

Públicado em 

03 set 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Shopping Praia da Costa
Shopping Praia da Costa Crédito: Sagrilo/Divulgação
Os últimos três anos têm sido de mudanças no Shopping Praia da Costa, que, no mês que vem, completa 21 anos. Em setembro de 2020, o fundo de investimentos imobiliários Vinci Shopping Centers comprou o Praia da Costa do Grupo Sá Cavalcante, responsável pela construção do empreendimento. Um negócio de, na época, R$ 194 milhões. A Sá Cavalcante ficou, até maio deste ano, exclusivamente na operação. Em 13 de maio, o bastão foi entregue para a Soul Malls, empresa do Rio de Janeiro especializada em tocar empreendimentos comerciais.
Sem muito alarde, os executivos da Soul estão trabalhando firme. Neste domingo, por exemplo, será lançada a nova marca do empreendimento. “Nossa ideia foi criar uma marca mais moderna, que dialoga com a nova fase do shopping. Temos diversas ações planejadas com o ajuste de toda a comunicação interna para a nova identidade visual e substituição dos letreiros nas fachadas do shopping, que acontecerão atreladas a um forte plano de divulgação para todo o mercado”, assinalou o gerente de Marketing do Shopping Praia da Costa, Marcus Aguiar.
Nova marca do Shopping Praia da Costa
Nova marca do Shopping Praia da Costa remete à praia e ao Morro do Moreno Crédito: Divulgação
Ao longo dos últimos tempos, foram feitos investimentos estéticos e estruturais. A Soul também trabalha para atrair novas marcas e lojistas. Algumas inaugurações já foram feitas e outras virão. "Teremos um KFC, uma marca internacional que chega para complementar a nossa Praça de Alimentação, além de uma grande loja da Game Point, com mais de 900m², para complementar nossas opções de entretenimento com jogos para todas as idades. Nosso foco é conseguir tornar o shopping um empreendimento cada vez mais completo para todas as necessidades dos nossos clientes, compras, lazer e serviços”, destacou Aguiar. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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