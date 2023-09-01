Renegociação do contrato da 101: dias de muita movimentação e clima de otimismo

Na quarta (30), outra movimentação. Foi publicado um termo aditivo ao contrato da 101 com o objetivo de viabilizar a relicitação. Em um momento em que a renegociação se aproxima de um desfecho, falar de relicitação, que é tudo que todos querem evitar, parece um contrassenso, mas trata-se apenas do andamento do processo original, que prevê a relicitação no caso da devolução de ativos concedidos. Esse processo não parou e seguirá seu curso até que a renegociação tenha um desfecho. Caso o TCU não considere vantajoso aprovar a renegociação, voltaremos a focar 100% na relicitação. Tudo dando certo, em três ou quatro anos ela sai.