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Infraestrutura

Vai duplicar até onde? Dois detalhes sobre a renegociação do contrato da 101

Um primeiro documento, que não é o definitivo, já foi escrito e, claro, traz informações bastante relevantes. A coluna teve acesso a dois deles

Públicado em 

21 ago 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Duplicação da BR-101/ES/BA (Trecho Viana a Guarapari) e entrega dos viadutos de Amarelos (321) e Guarapari (335)
Duplicação da BR 101 ES/BA, trecho entre Viana e Guarapari  Crédito: Vitor Jubini
A repactuação do contrato de concessão do trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo está a pleno vapor e vem sendo tratada em total segredo pelas partes - Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), Ministério dos Transportes e EcoRodovias. Um primeiro documento, que não é o definitivo, já foi escrito e, claro, traz detalhes bastante relevantes. A coluna teve acesso a dois deles.
1. A duplicação deve ser total entre Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, e João Neiva, provavelmente até trevo com a BR 259. Nos demais trechos serão feitas terceiras faixas onde houver necessidade por conta do tráfego. A solução para a Reserva de Sooretama deve vir daí;
2. Serão feitos os contornos das cidades onde o trânsito é mais complicado, casos de Fundão e Linhares. Outras devem entrar nesse pacote.
Importante reafirmar que este não é o texto final e que as negociações seguem até a última semana de agosto, quando o documento com a proposta de repactuação deverá ser apresentado à Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos do Tribunal de Contas da União. Lá, os membros do órgão de arbitragem avaliarão se é ou não vantajoso para o Estado brasileiro fazer a renegociação. O clima é de otimismo entre as partes.
Vai duplicar até onde? Dois detalhes sobre a renegociação do contrato da 101

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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