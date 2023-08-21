Vai duplicar até onde? Dois detalhes sobre a renegociação do contrato da 101

1. A duplicação deve ser total entre Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, e João Neiva, provavelmente até trevo com a BR 259. Nos demais trechos serão feitas terceiras faixas onde houver necessidade por conta do tráfego. A solução para a Reserva de Sooretama deve vir daí;
2. Serão feitos os contornos das cidades onde o trânsito é mais complicado, casos de Fundão e Linhares. Outras devem entrar nesse pacote.
Importante reafirmar que este não é o texto final e que as negociações seguem até a última semana de agosto, quando o documento com a proposta de repactuação deverá ser apresentado à Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos do Tribunal de Contas da União. Lá, os membros do órgão de arbitragem avaliarão se é ou não vantajoso para o Estado brasileiro fazer a renegociação. O clima é de otimismo entre as partes.