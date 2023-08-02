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TCU autoriza renegociação de contrato de duplicação da BR 101 no ES

O ministro Vital do Rêgo, relator do caso, já havia votado a favor da possibilidade de acordo para manter as concessionárias de infraestrutura no início de julho e, agora, foi acompanhado pelo plenário
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

02 ago 2023 às 18:21

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 18:21

O plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) votou pela possibilidade de repactuação de contratos de concessão de infraestrutura devolvidos de forma amigável pelos concessionários, o que é o caso da BR 101 no Espírito Santo. Há um ano, a Eco101, concessionária responsável pela duplicação da via, anunciou a devolução do contrato.
O ministro Vital do Rêgo, relator do caso, já havia votado a favor da possibilidade de acordo para manter as concessionárias de infraestrutura no início de julho, mas o julgamento foi interrompido após dois ministros, Jhonatan de Jesus e Walton Rodrigues, terem pedido vista do processo. O julgamento do plenário foi retomado na tarde desta quarta-feira (2) e foi aprovado por unanimidade pelos ministros.  
Interdição na BR 101
Interdição na BR 101, logo depois do posto da PRF, na Serra. Crédito: Carlos Alberto Silva
Na prática, a decisão do TCU, considerada "histórica" pelos ministros, permite a uma empresa que pediu para devolver uma concessão permanecer com o ativo, ou seja, à frente dos negócios. A decisão do TCU ocorreu após consulta dos ministérios dos Transportes e Portos e Aeroportos sobre a possibilidade legal de a União aceitar que uma empresa desista de devolver a concessão de obras de infraestrutura. São 24 contratos de concessão vigentes, e o entendimento do TCU pode destravar R$ 80 bilhões em investimentos.
O entendimento do TCU é de que há previsão legal de o poder concedente, ou seja, a União, aceitar a desistência. O que não pode ocorrer é que isso seja feito de forma unilateral, pelo concessionário. O ministro relator ressaltou que, pela lei, a adesão ao processo de relicitação é irretratável e irrevogável.
O entendimento do TCU abre caminho para Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), Ministério dos Transportes e EcoRodovias sentarem à mesa e se entenderem. A ANTT já tinha afirmado que a intenção era apresentar, 15 dias após decisão do TCU, uma proposta de acordo à EcoRodovias, dentro da Secretaria de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos.
Vital do Rêgo, relator da medida, elencou uma série de 15 condicionantes que devem ser seguidas para que o governo dê prosseguimento ao processo de relicitação. Entre os critérios, estão o não descumprimento dos termos de ajustamento e a formalização de interesse em permanecer sendo prestador, respeitando o critério de continuidade da prestação do serviço público.
"Em uma matéria dessa dimensão, estarmos todos consensualizados é histórico. Nesse julgamento, não há debates e sim troca de informações que só enriquecem o resultado final", afirma Vital do Rêgo.
O vice-governador Ricardo Ferraço comemorou a decisão do TCU, ressaltando que isso pode levar a uma retomada mais rápidas da obras de duplicação, importantes para a segurança e desenvolvimento do Estado. Sem esse entendimento do TCU, ele avalia que a perspectiva de retomada das obras da BR 101 levaria mais de quatro anos.
"A alternativa posta abre oportunidade para que a ANTT e concessionária, com o monitoramento do TCU, possam fazer uma repactuação do contrato com a condição de ver as obras reiniciarem com mais velocidade. É uma ótima notícia para se ter uma nova base de entendimento e um contrato mais justo e garante a retomada de obras em espaço mais curto de tempo ", frisa.
O governo do Espírito Santo vai continuar acompanhando de perto o assunto, que é um dos principais de sua agenda. Ainda nesta quarta (2), Ferraço vai participar de reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e a BR 101 vai estar entre os assuntos a serem tratados.
TCU autoriza renegociação de contrato de duplicação da BR 101 no ES

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