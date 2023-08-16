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Videocast #01

Juros baixos e volta do crescimento: para onde vai o mercado imobiliário do ES

Assista ao primeiro episódio do videocast de A Gazeta "Mercado imobiliário: é hora de entrar". O colunista Abdo Filho entrevista Alexandre Schubert, da VTO Polos Empresariais, e Paulo Henrique Corrêa, da Valor Investimentos
Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

16 ago 2023 às 13:13

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 13:13

O primeiro episódio do videocast sobre os rumos do mercado imobiliário capixaba, produzido por A Gazeta, mostra os impactos dos juros mais baixos na economia real. A expectativa gerada empurra os negócios e os investimentos como um todo. Diante desse início de boa onda que, ao que parece, estamos vivendo, como aproveitar as melhores oportunidades? Para onde vai o mercado? Quais os cuidados que devemos tomar? Está mesmo valendo a pena investir? Alexandre Schubert de Azevedo, diretor da Ademi e sócio da VTO Polos Empresariais, e Paulo Henrique Corrêa, sócio da Valor Investimentos, fazem a análise e dão as respostas. Não perca!
Mercado imobiliário: é hora de entrar - EP #01
Abdo Filho entrevista Alexandre Schubert (camisa azul) e Paulo Henrique Corrêa Crédito: Farley Sil

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