Anúncios do PAC animam o presidente do Porto de Vitória

Pelas contas de Hulle, uma conexão ferroviária robusta pode levar a Vports, em cinco anos, a sair dos atuais 8 milhões de toneladas de cargas para 13 milhões de toneladas. "Um novo acesso rodoviário pode impulsionar isso aí para 15 milhões de toneladas movimentadas por ano. Estamos falando de praticamente dobrar. Hoje, o acesso ao porto é feito por uma ponte de pista simples, é um limitador enorme de crescimento. Se duplicarmos somente este acesso, nem estou colocando 101 e 262 na conta, os ganhos já serão enormes".