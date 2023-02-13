Porto de Vitória e a VLI — companhia de soluções logísticas que integra portos, ferrovias e terminais — assinaram, nesta segunda-feira (13), um documento que formaliza a parceria para realização dos estudos que determinarão as oportunidades de investimentos em ferrovia, portos e terminais que darão apoio às atividades logísticas da nova Codesa.

A expectativa é que as obras de expansão, que ainda serão determinadas, resultem em investimentos de até R$ 200 milhões, possibilitando ampliar o escoamento de cargas pelo Porto de Vitória.

O prazo para conclusão dos estudos e o início dos investimentos não foi divulgado.

Companhia Docas do Espirito Santo, (Codesa) Crédito: Fernando Madeira

As empresas já haviam anunciado, na sexta (10), a parceria. Um memorando de entendimento entre as empresas foi assinado nesta manhã em um evento no Palácio Anchieta, com participação do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, e do governador Renato Casagrande.

Your browser does not support the audio element. Porto de Vitória pode receber investimento de até R$ 200 milhões para expansão

O diretor-presidente do Porto de Vitória, Ilson Hulle, afirma que a assinatura do memorando é um passo importante dentro do propósito da nova gestão do porto de investir em aumento da capacidade, diversificação de cargas e novas áreas de exploração portuária.

“O Porto de Vitória possui uma vantagem competitiva em função da sua localização privilegiada, atuando como um elo logístico que envolve diversos modais. Nossos esforços estão voltados para fortalecer o complexo portuário, visando impulsionar um ambiente de negócios mais dinâmico, eficiente e ágil.”

Os estudos a serem realizados contemplam a análise de capacidades necessárias a acomodar a matriz de carga em estudo, incluindo adequações e capacitações de ramais ferroviários que acessam o Porto de Vitória.

O projeto também vai contemplar melhorias nos ramais internos do terminal, capacidade de píeres – envolvendo berços, calado e equipamentos, entre outros aspectos – e sistemas de carregamento, descarregamento e armazenagem estática das cargas a serem movimentadas.

Atualmente, a VLI movimenta cerca de 25 milhões de toneladas anuais nos portos e ferrovias do Espírito Santo, com cargas que trafegam pela Ferrovia Centro-Atlântica, em Minas Gerais, e pela Estrada de Ferro Vitória a Minas, onde a VLI opera por direito de passagem, para acesso aos portos do Espírito Santo.

O estudo estima um aumento de cerca de 5 milhões de toneladas – um crescimento de 20% – de granéis sólidos minerais e vegetais à matriz de carga atual nos fluxos de importação e exportação do Estado.

Para isso, a VLI também analisará oportunamente a necessidade de aquisição de novos vagões e locomotivas.