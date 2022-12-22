Porto de Vitória anuncia primeiro contrato após a privatização

Após privativação, Porto de Vitória anunciou o primeiro contrato firmado Crédito: Porto de Vitória

O Porto de Vitória firmou o primeiro contrato, após sua privatização, com a empresa TechnipFMC, por um prazo de 5,5 anos para a Base de Vitória (BAVIT). A celebração do contrato vem após pouco mais de três meses desde que a Quadra Capital, representada pela FIP Shelf 119 Multiestratégia - que venceu o leilão de privatização realizado no começo do ano - assumiu a gestão do porto.

Neste novo contrato, com o acréscimo de área negociada, a capacidade de produção do local será duplicada, reforçando o potencial do Porto de Vitória como uma estratégia para suporte ao setor de óleo e gás.

Conforme o comunicado do Porto, os impactos positivos serão observados dentro e fora dos limites portuários e contribuirão para a consolidação do Espírito Santo como uma base logística competitiva no segmento de apoio offshore.

O presidente do Porto de Vitória, Ilson Hulle, explicou que esse contrato vai gerar um crescimento da atividade econômica na região do Centro de Vitória e consolida a presença da multinacional TechnipFMC, que atua no ramo de óleo e gás, no Estado.