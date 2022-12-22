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Porto de Vitória anuncia primeiro contrato após a privatização

No novo contrato, com o acréscimo de área negociada, a capacidade de produção do local será duplicada, reforçando o potencial do Porto de Vitória

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2022 às 16:37
Porto de Vitória
Após privativação, Porto de Vitória anunciou o primeiro contrato firmado Crédito: Porto de Vitória
O Porto de Vitória firmou o primeiro contrato, após sua privatização, com a empresa TechnipFMC, por um prazo de 5,5 anos para a Base de Vitória (BAVIT). A celebração do contrato vem após pouco mais de três meses desde que a Quadra Capital, representada pela FIP Shelf 119 Multiestratégia - que venceu o leilão de privatização realizado no começo do ano - assumiu a gestão do porto.
Neste novo contrato, com o acréscimo de área negociada, a capacidade de produção do local será duplicada, reforçando o potencial do Porto de Vitória como uma estratégia para suporte ao setor de óleo e gás.
Conforme o comunicado do Porto, os impactos positivos serão observados dentro e fora dos limites portuários e contribuirão para a consolidação do Espírito Santo como uma base logística competitiva no segmento de apoio offshore.
O presidente do Porto de Vitória, Ilson Hulle, explicou que esse contrato vai gerar um crescimento da atividade econômica na região do Centro de Vitória e consolida a presença da multinacional TechnipFMC, que atua no ramo de óleo e gás, no Estado.
“Esse fato que divulgamos hoje para o mercado é super relevante não só pelo processo de privatização, mas para todo o setor portuário, porque ele acaba afetando todo o setor, uma vez que é o primeiro contrato privado feito no âmbito de autoridade portuário privada. O fato relevante para o Estado, principalmente o município de Vitória. Isso nos remete a um futuro de esperança, que a gente possa celebrar novos contratos”, disse Ilson.

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