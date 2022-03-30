Codesa é privatizada por R$ 106 milhões para fundo de investimentos

Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) foi vendida por R$ 106 milhões a Quadra Capital, representada pela FIP Shelf 119 Multiestratégia, em leilão realizado nesta quarta-feira (30). O projeto de privatização havia recebido duas propostas, sendo a outra do Consórcio Beira Mar . É o primeiro leilão de uma estatal do setor portuário no país e servirá como um tipo de “teste” para privatização de outros portos, inclusive o de Santos (SP).

Privatização da Codesa servirá de teste para outras desestatizações no setor portuário Crédito: Fernando Madeira

FIP Shelf 119 ofereceu o maior ágio sobre a outorga mínima — estabelecida em R$ 1. Já o consórcio Beira Mar, representado pela XP, ofereceu R$ 101 milhões.

Com a desestatização, a Codesa deixa de ser uma empresa pública e torna-se de capital privado após o pagamento de R$ 326 milhões por suas ações. O fundo de investimentos também assume os compromissos e o endividamento existente na companhia. Optou-se por um modelo híbrido de administração portuária, pioneiro no país. A licitante também teve que pagar pelo direito de exploração dos portos de Vitória e Barra do Riacho. Ou seja, no mesmo leilão, arrematou os dois ativos.

O modelo é diferente daquele aplicado nos aeroportos, por exemplo, em que apenas as concessões foram tratadas nos processos. Naquele caso, a Infraero seguiu uma empresa pública, mas não mais administra as unidades concedidas. No caso da Codesa, o governo federal fez uma opção por inclui-la na venda.

Your browser does not support the audio element. Codesa é privatizada por 106 milhões de reais para fundo de investimentos

O Porto de Vitória tem um portfólio de cargas consolidado e uma posição favorável de acessos rodoviário e ferroviário. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), os estudos indicam potencial para dobrar a movimentação de cargas, de 7 milhões de toneladas para 14 milhões de toneladas por ano ao longo da concessão. São 500 mil metros quadrados e 14 berços de atracação disponíveis.

Já o Terminal de Barra do Riacho, no Norte do Espírito Santo , é especializado no embarque de celulose, e conta com uma movimentação atual de 8 milhões de toneladas por ano. De acordo com o banco, dos 860 mil metros quadrados de área total disponível, 522 mil metros quadrados são greenfield - ou seja, para projetos que começam do zero - e poderão ser destinadas a novas atividades na zona portuária.

Além da cifra desembolsada no processo de aquisição da companhia e de autorização para exploração dos portos, a futura concessionária deverá realizar alguns investimentos obrigatórios.

De imediato, o arrendatário deverá aportar R$ 55 milhões na recuperação estrutural de todo o complexo portuário, R$ 34 milhões na recuperação dos berços dos terminais Peiú e de São Torquato e mais de R$ 270 milhões na modernização do canal de acesso, segundo informações do Ministério da Infraestrutura.

Também estão previstos R$ 10 milhões como contrapartida na reforma de armazéns e em melhorias urbanas no acesso ao porto. “Esse contrato pioneiro tem o potencial de mudar todo o cenário do nosso setor portuário”, afirmou o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni.

PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA

A desestatização também prevê a vedação de demissões do atual quadro de funcionários sem justa causa por 12 meses e apresentação de um Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV).

No dia 30 de março, o MInfra informou que o programa seria custeado por até 10% das ações vendidas pela União (cerca de R$ 32,6 milhões). Posteriormente, entretanto, esclareceu que o PIDV será custeado pelo novo controlador da Codesa. Quem aderir ao PIDV, abre mão da estabilidade temporária.

Empresa também terá concessão dos portos de Vitória e Barra do Riacho (Aracruz) por 35 anos Crédito: Fernando Madeira

ENTENDA AS FUNÇÕES DA NOVA CODESA

O porto é um condomínio de infraestrutura para movimentação multimodal de cargas e suas operações dependem de cada tipo de carga, equipamentos necessários, modalidades envolvidas, entre outros fatores. Essas operações costumam acontecer em terminais portuários. O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), por exemplo, é um terminal para operação de contêineres.

Via de regra, a gestão de um porto é composta por cinco funções básicas:

Provedor de infraestrutura: acesso ferroviário, rodoviário, dutoviário, acesso marítimo, rede de energia, sistema de esgoto, de água, infraestrutura de cais, rodovias internas, etc.;

acesso ferroviário, rodoviário, dutoviário, acesso marítimo, rede de energia, sistema de esgoto, de água, infraestrutura de cais, rodovias internas, etc.; Provedor de serviços: manutenção de infraestruturas, segurança, rebocadores, praticagem, sinalização, radares, limpeza, monitoramento ambiental, plano de contingências, etc.;

manutenção de infraestruturas, segurança, rebocadores, praticagem, sinalização, radares, limpeza, monitoramento ambiental, plano de contingências, etc.; Harmonização da atuação de autoridades: são cerca de 29 autoridades atuantes no comercio exterior. O trabalho harmônico, a oferta de condições de trabalho dessas autoridades, etc.;

são cerca de 29 autoridades atuantes no comercio exterior. O trabalho harmônico, a oferta de condições de trabalho dessas autoridades, etc.; Operação portuária: carga e descarga de mercadorias de navios, caminhões, trens e movimentação e armazenagem de cargas na área portuária;

carga e descarga de mercadorias de navios, caminhões, trens e movimentação e armazenagem de cargas na área portuária; Provedor de área: o porto provê áreas para a realização das diversas operações. Essas áreas podem ser disponibilizadas para operadores que precisem de áreas exclusivas para fazer os seus investimentos na operação.

Com a privatização, haverá maior participação privada nessas áreas, inclusive com investimentos. Essas funções relacionadas à gestão do porto, portanto, passarão por algumas mudanças, conforme já mostrou A Gazeta

Provedor de infraestrutura: hoje, praticamente toda a infraestrutura é financiada por recursos públicos. O objetivo é que o novo concessionário tenha a obrigação desses investimentos (dragagem, melhoria do acesso, etc.);

hoje, praticamente toda a infraestrutura é financiada por recursos públicos. O objetivo é que o novo concessionário tenha a obrigação desses investimentos (dragagem, melhoria do acesso, etc.); Provedor de serviços: atualmente, vários serviços são privados, como praticagem e rebocadores, por exemplo, outros são exercidos pela autoridade portuária pública, que passarão a ser de obrigação do gestor privado (VTMIS, portaria de acesso, segurança de todo o porto, entre outros;

atualmente, vários serviços são privados, como praticagem e rebocadores, por exemplo, outros são exercidos pela autoridade portuária pública, que passarão a ser de obrigação do gestor privado (VTMIS, portaria de acesso, segurança de todo o porto, entre outros; Harmonização de autoridades: será exercida pelo governo, com o apoio de sistemas e informações do concessionário;

será exercida pelo governo, com o apoio de sistemas e informações do concessionário; Operação portuária: já é privada desde 1993. As empresas do governo não fazem operação portuária desde então;

já é privada desde 1993. As empresas do governo não fazem operação portuária desde então; Provedor de áreas: é o ponto principal. O modelo a ser adotado pressupõe que o gestor do porto possa prover áreas para operadores privados que queiram realizar as operações de carga, descarga e armazenagem. Atualmente, isso é feito pelo Ministério da Infraestrutura (poder concedente) em leilões de arrendamento. No novo modelo, o concessionário passa a deter o poder de ceder áreas de operação.

*Com informações da Agência Estado