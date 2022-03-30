Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Sucesso do leilão da Codesa será também da economia capixaba
Opinião da Gazeta

Sucesso do leilão da Codesa será também da economia capixaba

Na primeira desestatização portuária do país, a expectativa é de que propostas de dois fundos de investimentos estejam no páreo, afastando o risco de um leilão sem concorrentes nesta quarta-feira (30)

Publicado em 30 de Março de 2022 às 02:00

Públicado em 

30 mar 2022 às 02:00

Colunista

Porto de Vitória: privatização da Codesa está prevista para pirmeiro semestre de 2022
Porto de Vitória: leilão de concessão da Codesa é nesta quarta-feira (30) Crédito: Codesa/ Divulgação
Esta quarta-feira (30) tem tudo para ser um divisor de águas na economia capixaba, com a realização do leilão da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa). Será a coroação de uma faxina gerencial que fez a ingerência política zarpar e a gestão profissional atracar na estatal, abrindo caminho para mais produtividade e competitividade em um Estado que, com vocação natural para o comércio exterior, poderá testemunhar, enfim, avanços de infraestrutura compatíveis com sua posição geográfica privilegiada. 
Na primeira desestatização portuária do país, a expectativa é de que propostas de dois fundos de investimentos estejam no páreo, afastando o risco de um leilão sem concorrentes nesta quarta. Resultado também da arrumação da casa iniciada em 2019, a Codesa conseguiu se preparar para ser vendida, tornando-se um tubo de ensaio para outras concessões nacionais na área, no programa que tem como destaque o Porto de Santos, cujo certame está previsto para o último trimestre deste ano.
O que está em disputa no leilão de hoje é a concessão dos serviços públicos de administração dos Portos de Vitória e de Barra do Riacho, com previsão de investimentos de R$ 1,3 bilhão, em um contrato de 35 anos, prorrogáveis por mais cinco. O critério para o vencedor será a proposta de maior outorga, sem valor mínimo. 

Veja Também

Leilão de privatização da Codesa é marcado para 25 de março

Leilão da Codesa é marcado para dia 25 de março; edital será publicado na sexta

Privatização da Codesa pode contribuir para revitalização do Centro de Vitória

Os percalços até aqui foram muitos. Em 2017, ainda no governo Temer, a empresa foi retirada do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) em um momento em que havia bastante expectativa de aportes em infraestrutura por meio de parcerias com o setor privado. Inviabilizou-se, assim, principalmente pela atuação política de grupos de pressão, a possibilidade de iniciar o processo de modernização portuária,  que historicamente faz o Estado não ser uma opção viável nacionalmente, nem mesmo para escoar sua própria produção. 
Muitos adiamentos depois, após a Codesa ter sido colocada no início do governo Bolsonaro como uma das protagonistas do Programa Nacional de Desestatização (PND) e haver grandes expectativas para destravar as privatizações no país (o que não se consolidou até agora), ficou firmado pelo governo federal que o leilão ocorreria em 2021. Mas, em outubro passado, o Tribunal de Contas da União (TCU) afirmou ter encontrado “inconsistências e incorreções” no processo que empurraram mais uma vez o certame para frente.  
A consolidação do processo de concessão da Codesa com o leilão desta quarta será um passo importante na superação de um estigma. A privatização, no Brasil, sempre foi demonizada por setores que se agarram a um Estado provedor e cada vez mais enfraquecido por não dar conta de suas demandas. Nas áreas em que a iniciativa privada tem capacidade de fazer melhor, com investimentos que produzam riquezas para a nação, ela deve ser sempre bem-vinda. Torcer pelo sucesso do leilão da Codesa é torcer pelo sucesso do Espírito Santo.

LEIA MAIS 

Ondas de violência no interior do ES precisam de reação constante

Saneamento tem de avançar no país, mas serviço já oferecido também precisa melhorar

Gás de cozinha a R$ 125 torna a sobrevivência dos mais pobres ainda mais dura

Ministro da Educação tem duas opções: ser demitido ou pedir para sair

Bloqueio fez Telegram prometer que vai entrar na linha. Agora tem que cumprir

Tópicos Relacionados

Codesa espírito santo governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio de Xuri, em Vila Velha
Preso por descumprir medida protetiva é assassinado em presídio de Vila Velha
Imagem de destaque
Por que o sal tem um efeito tão poderoso em nosso cérebro?
Imagem de destaque
3 receitas para comemorar o Dia Mundial do Atum

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados