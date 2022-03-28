Saneamento tem de avançar no país, mas serviço já oferecido também precisa melhorar

100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto Crédito: Fernando Madeira

Cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada no Brasil. E a coleta de esgoto inexiste para outros 100 milhões. Como não reagir com indignação a esses números tão expressivos? O que vem primeiramente à cabeça são as incontáveis doenças que poderiam ser evitadas se houvesse acesso universal ao saneamento básico, o que teria um impacto direto na saúde pública.

Mas há outras camadas de civilidade que deixam de ser contempladas quando um percentual tão alto da população não consegue viver com dignidade. A segurança pública sofre as consequências dessas omissões, a educação também. A cidadania dessas pessoas é fragilizada, portanto.

As atividades humanas e produtivas precisam de água. E essa água, como um recurso com estoques cada vez mais escassos, depende do tratamento dos dejetos humanos para renascer, evitando a poluição de mananciais e rios. No Espírito Santo, a Cesan quer universalizar o esgotamento sanitário até o ano de 2030 nos 52 municípios atendidos pela empresa. Compromisso estabelecido pelo Novo Marco Legal do Saneamento, de 2020, que não pode ficar somente nas metas e intenções.

As falhas nos serviços de saneamento atingem também o próprio abastecimento de água, como foi testemunhado duramente pela população da Grande São Pedro, em Vitória, no início deste mês, quando as torneiras ficaram secas na região por praticamente uma semana. Reportagem deste jornal mostrou que, em cinco anos, entre 2016 e 2020, faltou água pelo menos 64 vezes nos imóveis de Vitória , em períodos que duraram no mínimo seis horas. Ou seja, mesmo quem tem acesso à água tratada ainda corre o risco de sofrer com um serviço ineficiente.