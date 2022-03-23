Cariacica é 15ª pior cidade em ranking de saneamento básico no Brasil

O município de Cariacica, na Grande Vitória, ocupa a 15ª posição entre as grandes cidades com piores saneamentos básicos do Brasil. A informação foi divulgada no "Ranking do Saneamento 2022". A pesquisa é feita pelo Instituto Trata Brasil, que divulga anualmente os estudos sobre acesso ao saneamento básico dos 100 maiores municípios brasileiros.
Cariacica é, em todo o Estado, a cidade com a pior colocação na pesquisa. Nenhum município do Espírito Santo está no ranking dos 20 com melhor saneamento. Procurada pela produção da CBN Vitória, a Prefeitura Municipal de Cariacica informou, em nota, que está em andamento a Ampliação e Modernização do Sistema de Tratamento do Esgotamento Sanitário do município.
O projeto é feito, segundo a nota da prefeitura, em parceria com a Companhia Espirito Santense de Saneamento (Cesan) e a empresa Aegea Saneamento. Além de realizar a manutenção no sistema existente, o contrato prevê a construção de 556 quilômetros de novas redes coletoras, 42 mil novas ligações de esgoto, 73 novas estações elevatórias de esgoto, 39 quilômetros de linhas de recalque, desativação de quatro Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e ampliação de três ETEs (Bandeirantes, Flexal e Pedreiras), proporcionando uma capacidade de tratamento de esgoto de 950 litros por segundo.
A assessoria de imprensa da Cesan foi demandada sobre o assunto e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
BAIRROS BENEFICIADOS COM A PARCERIA
- Nova Rosa da Penha
- Tiradentes
- Campina Grande
- Jardim Campo Grande
- Santa Paula
- Vista Linda
- Caçaroca
- Alzira Ramos
- Porto de Cariacica
- Vila Merlo
- Cariacica-Sede
- Rio Marinho
- Santa Bárbara
- Parque Gramado
- Santo André
- Padre Gabriel
- Jardim Botânico
- Bela Vista
- Vila Capixaba