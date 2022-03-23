Cariacica é 15ª pior cidade em ranking de saneamento básico no Brasil

Cariacica é, em todo o Estado, a cidade com a pior colocação na pesquisa. Nenhum município do Espírito Santo está no ranking dos 20 com melhor saneamento. Procurada pela produção da CBN Vitória, a Prefeitura Municipal de Cariacica informou, em nota, que está em andamento a Ampliação e Modernização do Sistema de Tratamento do Esgotamento Sanitário do município.

O projeto é feito, segundo a nota da prefeitura, em parceria com a Companhia Espirito Santense de Saneamento (Cesan) e a empresa Aegea Saneamento. Além de realizar a manutenção no sistema existente, o contrato prevê a construção de 556 quilômetros de novas redes coletoras, 42 mil novas ligações de esgoto, 73 novas estações elevatórias de esgoto, 39 quilômetros de linhas de recalque, desativação de quatro Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e ampliação de três ETEs (Bandeirantes, Flexal e Pedreiras), proporcionando uma capacidade de tratamento de esgoto de 950 litros por segundo.