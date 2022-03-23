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Estudo anual

Cariacica é 15ª pior cidade em ranking de saneamento básico no Brasil

Pesquisa do Instituto Trata Brasil traz estudo sobre acesso ao saneamento básico das 100 maiores cidades do Brasil. Prefeitura fala sobre projeto em andamento para ampliar tratamento de esgoto
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

23 mar 2022 às 19:35

Publicado em 23 de Março de 2022 às 19:35

Cariacica: crescimento dos casos de Covid e gripe preocupa prefeitura
 Cariacica ficou entre as 20 piores cidades em saneamento básico Crédito: Prefeitura de Cariacica
O município de Cariacica, na Grande Vitória, ocupa a 15ª posição entre as grandes cidades com piores saneamentos básicos do Brasil. A informação foi divulgada no "Ranking do Saneamento 2022". A pesquisa é feita pelo Instituto Trata Brasil, que divulga anualmente os estudos sobre acesso ao saneamento básico dos 100 maiores municípios brasileiros.
Cariacica é, em todo o Estado, a cidade com a pior colocação na pesquisa. Nenhum município do Espírito Santo está no ranking dos 20 com melhor saneamento. Procurada pela produção da CBN Vitória, a Prefeitura Municipal de Cariacica informou, em nota, que está em andamento a Ampliação e Modernização do Sistema de Tratamento do Esgotamento Sanitário do município.
O projeto é feito, segundo a nota da prefeitura, em parceria com a Companhia Espirito Santense de Saneamento (Cesan) e a empresa Aegea Saneamento. Além de realizar a manutenção no sistema existente, o contrato prevê a construção de 556 quilômetros de novas redes coletoras, 42 mil novas ligações de esgoto, 73 novas estações elevatórias de esgoto, 39 quilômetros de linhas de recalque, desativação de quatro Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e ampliação de três ETEs (Bandeirantes, Flexal e Pedreiras), proporcionando uma capacidade de tratamento de esgoto de 950 litros por segundo.
A assessoria de imprensa da Cesan foi demandada sobre o assunto e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

BAIRROS BENEFICIADOS COM A PARCERIA

  1. Nova Rosa da Penha
  2. Tiradentes
  3.  Campina Grande
  4.  Jardim Campo Grande
  5.  Santa Paula
  6.  Vista Linda
  7.  Caçaroca
  8.  Alzira Ramos
  9. Porto de Cariacica
  10.  Vila Merlo
  11.  Cariacica-Sede
  12.  Rio Marinho
  13.  Santa Bárbara
  14.  Parque Gramado
  15.  Santo André
  16.  Padre Gabriel
  17.  Jardim Botânico
  18.  Bela Vista
  19.  Vila Capixaba

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