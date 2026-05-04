Motorista perde o controle, atinge semáforo e capota na BR 482, em Guaçuí

Um idoso de 71 anos perdeu o controle do veículo que dirigia, atingiu um semáforo e capotou o carro na BR 482, em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, por volta das 19h20 de domingo (3). O motorista relatou à Polícia Militar (PM) que não se lembra do que aconteceu e que pode ter sofrido um mal súbito enquanto dirigia.
O acidente ocorreu nas proximidades do bairro Morada das Palmeiras e chamou a atenção de quem passava pelo local. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica.
Segundo a PM, o veículo estava devidamente licenciado e foi liberado para familiares, que providenciaram a remoção por meio de um guincho particular.