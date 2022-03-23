Bloqueio fez Telegram prometer que vai entrar na linha. Agora tem que cumprir

Ministro do STF Alexandre de Moraes Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF

Antes, o Telegram havia ignorado todos os contatos judiciais, e importante ressaltar que a empresa nem possuía um representante legal no país. Do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , que pedia colaboração para o combate à desinformação nos canais políticos da ferramenta, ao Ministério Público Federal , com foco na rede de crimes estabelecida em grupos de venda de armas, documentos falsos e pornografia infantil (para ficar só em três delitos), nenhuma instituição teve resposta. Assim, a Polícia Federal pediu ao STF a suspensão das atividades pelo descumprimento de medidas judiciais. Bastou a decisão favorável de Alexandre de Moraes para a postura do Telegram começar a mudar.

Com a revogação do bloqueio no domingo (20), além de já ter uma figura legal para responder pela empresa no país, o Telegram se comprometeu a monitorar os 100 canais mais populares do Brasil, que são responsáveis por 95% das visualizações de mensagens públicas no aplicativo. E já promoveu o bloqueio de canais usados para desinformação. Também entre as medidas impostas por Alexandre de Moraes, o Telegram terá de promover avanços na moderação de conteúdo e na identificação de fake news, de acordo com agências de checagem. Também terá de buscar formas de dar visibilidade a fontes confiáveis.

O bloqueio do Telegram provocou reações que apontavam, mais uma vez, cerceamento da liberdade de expressão. Mas não havia saída para o recorrente silêncio da empresa, e a forma de a lei brasileira se fazer cumprida se mostrou exitosa. Bastou o recuo do Telegram para que os serviços fossem liberados. Agora, há a promessa de colaboração com a Justiça brasileira. Se não for cumprida, o Judiciário não pode se furtar de voltar a tratar a empresa com a mesma firmeza.

Como demonstração das boas intenções, o Telegram precisa enfim aceitar participar de uma parceria com o TSE contra a desinformação nas eleições. Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e Kwai já integram o esforço firmado em fevereiro. Nesta terça-feira (22), o ministro Luiz Edson Fachin, que preside a corte eleitoral, repetiu o convite ao Telegram pela terceira vez.

As redes sociais, e as big techs por trás delas, devem encarar seu quinhão no combate à desinformação. Os impactos na democracia já são conhecidos, e não se trata de censura, mas de controle sobre o que circula em seus ambientes. Se há crimes sendo praticados, e a disseminação se dá nas redes, elas precisam contribuir com a Justiça.