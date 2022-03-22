Violência contra a mulher é sempre um crime contra toda a família

Angélica Oto Hammer, de 24 anos, foi morta a facadas em Santa Maria de Jetibá Crédito: Reprodução/Instagram

Dois episódios bárbaros após uma calmaria que lamentavelmente pode ser considerada atípica no Espírito Santo. Até a última sexta-feira (18), o Estado havia registrado quatro casos de feminicídio, sendo que no mesmo período do ano passado foram oito casos. Na escalada que leva à morte de tantas mulheres, há crimes como agressões, ameaças e espancamentos que reforçam a cultura da violência, mas permanecem muitas vezes minimizados. É um número chocante: em 2021, foram quase 19 mil ocorrências de violência doméstica registradas por vítimas no Espírito Santo

Maridos, namorados e ex-companheiros das vítimas encabeçam os casos de violência de gênero, homens que se consideram proprietários dessas mulheres por um senso de superioridade que, embora cada vez mais combatido, ainda prevalece não somente nas relações amorosas, mas na sociedade como um todo. É um problema cultural, acima de tudo, que ainda não conseguiu encontrar freio na legislação mais dura, imposta nas últimas décadas.

As investigações da barbárie em Santa Maria de Jetibá ainda estão em andamento, mas parecem apontar para uma dinâmica na qual as filhas partiram em defesa da mãe e acabaram também vítimas da brutalidade de um homem que era parte da família havia 12 anos. A tragédia das mulheres que vivem sob opressão deixa marca em cada membro dessas famílias despedaçadas. Basta imaginar o trauma de tantos filhos que encontram o corpo da mãe em casa, como na morte de Daniela, em Cariacica.