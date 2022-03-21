Preso suspeito de esfaquear enteadas e mulher em Santa Maria de Jetibá

Valdeni Plaster é suspeito de esfaquear a esposa e duas enteadas em Santa Maria de Jetibá Crédito: Oliveira Alves

O suspeito de esfaquear a própria esposa e as duas enteadas dele no domingo (21), em Alto São Sebastião, zona rural de Santa Maria de Jetibá , foi preso na tarde desta segunda-feira (21). Valdeni Plaster teria usado um facão para ferir Evanilda Oto Hammer, de 45 anos, e também golpeou as duas filhas dela — a modelo Angelica Oto Hammer, de 24 anos, e a adolescente Fernanda Oto Hammer, de 14 — quando as jovens tentaram defender a mãe. A jovem mais velha morreu no local. O homem fugiu logo depois do crime.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) confirmou, no início da noite desta segunda-feira, a prisão de Valdeni. Segundo apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, inicialmente, o homem deve ficar preso na Delegacia de Santa Maria de Jetibá.

Imagens mostram o momento em que o homem foi levado para a Delegacia de Santa Maria de Jetibá em uma viatura. A Polícia Militar informou que Valdeni Plaster estava escondido em uma mata e não ofereceu resistência no momento da prisão.

Segundo apuração da TV Gazeta, o ataque teria acontecido depois que o homem chegou em casa bêbado e discutiu com a mulher. As filhas dela foram feridas ao tentarem defender a mãe.

Identificação das vítimas

Evanilda Oto Hammer, 45 anos - esposa de Valdeni



Angelica Oto Hammer, 24 anos - filha de Evanilda

Fernanda Oto Hammer, 14 anos - filha de Evanilda

Inicialmente, a Polícia Militar informou que foi acionada no final da tarde de domingo (20) para verificar a informação de que um homem havia esfaqueado a esposa e duas enteadas na zona rural de Santa Maria de Jetibá.

No local, uma equipe da polícia constatou que uma das enteadas já havia morrido e as outras duas pessoas, a enteada e a esposa, estavam feridas e precisavam de atendimento.

Segundo informado pela Polícia Civil , o caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, que iniciou as diligências.

Mais informações serão divulgadas pela Polícia Militar em uma coletiva de imprensa na manhã de terça-feira (22), na Sede da 8° Companhia Independente, no município de Santa Teresa — vizinho a Santa Maria de Jetibá.

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