Jovem esfaqueada e morta no ES fez ensaio para ser modelo

As fotos de Angelica Oto Hammer, de 24 anos Crédito: Faello | All Models

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o fotógrafo e dono da All Agência, Faello, relembrou que Angelica buscou a agência em 2018, mas depois passou um tempo sumida, devido ao trabalho intenso no interior de Santa Maria de Jetibá, onde vivia.

"Ela contou que trabalhava muito no interior lá da cidade, com rotinas muito intensas", lembra.

No fim de 2021, a jovem voltou a procurar a agência novamente e fez as primeiras fotos, em busca do primeiro trabalho como modelo.

Angelica Oto Hammer Crédito: Faello | All Models

"Ela era muito tímida, mas consegui ver que ela tinha potencial e teria uma carreira que se desenvolveria bem", avalia Faello.

Na manhã desta segunda-feira (21), o susto: ao entrar na internet, o fotógrafo se deparou com a foto de Angélica estampando a manchete de que ela havia morrido esfaqueada.

"Foi um susto muito grande, um choque porque a gente não espera. E da forma que foi... muito brutal, forte", disse Faello emocionado.

Angelica, a irmã e a mãe foram esfaqueadas em Santa Maria de Jetibá neste domingo (20). O principal suspeito é o padrasto das meninas, Valdeni Plaster. O ataque com um facão teria acontecido depois que o homem chegou em casa bêbado e discutiu com a mulher. As filhas foram defender a mãe, também foram atacadas e o padrasto fugiu.

Angelica Oto Hammer