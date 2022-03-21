Esfaqueadas em Santa Maria de Jetibá: "Adolescente ainda está respirando"

Fernanda Oto Hammer está internada em Vitória Crédito: Oliveira Alves

Correção Versão anterior da reportagem afirmava que a adolescente Fernanda havia morrido, informação fornecida pelo pai biológico e por uma tia dela à TV Gazeta. No entanto, após a publicação, a família recuou, dizendo que confundiu a informação e que, na verdade, Fernanda segue internada. O título e o texto foram corrigidos.

A irmã de Fernanda, Angelica Oto Hammer, de 24 anos, morreu no local. A mãe delas, Evanilda Oto Hammer, de 45 anos, também segue internada no HEUE.

Os primeiros levantamentos da Polícia Civil dão conta de que o padrasto de Fernanda e Angelica, identificado como Valdeni Plaster, é o principal suspeito do crime. Ele usou um facão para ferir as vítimas. As jovens foram esfaqueadas ao tentarem defender a mãe das agressões do homem.

Valdeni Plaster é suspeito de esfaquear a esposa e duas enteadas em Santa Maria de Jetibá Crédito: Oliveira Alves

A Polícia Militar informou que foi acionada no final da tarde deste domingo (20) para verificar a informação de que um homem havia esfaqueado a esposa e duas enteadas, em um sítio em Alto São Sebastião, zona rural de Santa Maria de Jetibá.

"No local foi constatado que uma das enteadas do suspeito já estava em óbito e as outras duas vítimas estavam feridas e precisaram ser socorridas para um hospital da região. O suspeito não foi localizado no momento do fato. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação e buscas seguem sendo realizadas", finaliza a nota.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, que iniciou diligências, juntamente com a Polícia Militar, assim que tomou conhecimento do fato. "Buscas estão em andamento, mas até o momento o suspeito não foi detido. Segundo os primeiros levantamentos, um homem agrediu a esposa e a duas enteadas com um facão, sendo que uma das enteadas foi a óbito no local.

"O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", informou.

Angelica Oto Hammer, de 24 anos, foi morta a facadas Crédito: Reprodução/Instagram

"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", completou a corporação

*Com informações de André Falcão, da TV Gazeta