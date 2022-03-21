Foragido envolvido no esquema de Seguro da Assembleia é preso na Serra
Foragido desde 2019, um idoso de 66 anos de idade foi preso na noite deste domingo (20), em uma ação conjunta da Polícia Federal com o apoio das Guardas de Vitória, Vila Velha e Serra. O homem não ofereceu resistência aos agentes quando foi abordado, em Jacaraípe, na orla do município serrano. O detido, inclusive, admitiu aos integrantes da força-tarefa que tinha ciência da ordem de prisão em desfavor dele.
As ações para localiza-lo e prendê-lo se iniciaram em meados do mês passado e terminaram com a efetivação da prisão ocorrida no fim da noite deste domingo. O homem não teve a identidade revelada.
O CASO
De acordo com a investigação, o homem responde a várias ações penais, mas se notabilizou no começo da década de 2000 por seu envolvimento no esquema conhecido como "Seguro da Assembleia".
O crime consistia no desvio de parte significativa dos valores pagos em apólices de seguro do prédio Assembleia Legislativa do Espírito Santo em favor de sócios de algumas corretoras que, na sequência, lavavam o dinheiro em outros negócios.