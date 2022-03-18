Delegacia de Proteção à criança e Adolescente, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um servidor da Prefeitura de Vitória foi afastado das funções na última quarta-feira (16) após ser denunciado por um suposto ato de assédio a uma adolescente. A jovem é menor aprendiz na Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV). O caso chegou à Polícia Civil, que investiga o ocorrido.

Your browser does not support the audio element. Servidor é afastado suspeito de assediar menor aprendiz em Vitória

Em nota, o Executivo municipal informou que a CDTIV recebeu a denúncia de assédio e, imediatamente, suspendeu cautelarmente o servidor de suas funções. A medida vale por 30 dias.

“No mesmo dia, foi instaurado processo disciplinar administrativo para apuração do fato para que possam ser tomadas todas as medidas cabíveis”, destacou a prefeitura em nota.

Evidenciou ainda que “lamenta o fato e informa que está prestando toda assistência à adolescente, dando a ela apoio psicológico e social”.

Por fim, salientou que acionou a empresa responsável pela contratação da adolescente, uma menor aprendiz, para garantir o apoio necessário à família.

Também em nota, a Polícia Civil confirmou o fato e afirmou que a investigação seguirá no âmbito da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Para que a apuração seja preservada, a corporação disse que nenhuma outra informação será repassada.