Um servidor da Prefeitura de Vitória foi afastado das funções na última quarta-feira (16) após ser denunciado por um suposto ato de assédio a uma adolescente. A jovem é menor aprendiz na Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV). O caso chegou à Polícia Civil, que investiga o ocorrido.
Servidor é afastado suspeito de assediar menor aprendiz em Vitória
Em nota, o Executivo municipal informou que a CDTIV recebeu a denúncia de assédio e, imediatamente, suspendeu cautelarmente o servidor de suas funções. A medida vale por 30 dias.
“No mesmo dia, foi instaurado processo disciplinar administrativo para apuração do fato para que possam ser tomadas todas as medidas cabíveis”, destacou a prefeitura em nota.
Evidenciou ainda que “lamenta o fato e informa que está prestando toda assistência à adolescente, dando a ela apoio psicológico e social”.
Por fim, salientou que acionou a empresa responsável pela contratação da adolescente, uma menor aprendiz, para garantir o apoio necessário à família.
Também em nota, a Polícia Civil confirmou o fato e afirmou que a investigação seguirá no âmbito da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Para que a apuração seja preservada, a corporação disse que nenhuma outra informação será repassada.
“A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, completou a Polícia Civil em nota.