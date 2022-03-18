PRF usa helicóptero em força-tarefa na região de São Pedro, em Vitória

O helicóptero da PRF deu apoio aos policiais em solo durante a operação Crédito: Divulgação/PRF

Uma força-tarefa da Guarda Municipal e das polícias Federal e Rodoviária Federal foi desencadeada logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (18) na região do Morro da Conquista, na Grande São Pedro, em Vitória . Até um helicóptero da PRF foi utilizado na ação, algo que não é tão comum no Estado.

Segundo a coordenação da operação, trata-se de ação operacional para cumprimento de ordens judiciais no bojo de investigação em curso no âmbito da força-tarefa de segurança pública do Espírito Santo. O aparato empregado teve por objetivo garantir a segurança da população e dos policiais em razão de recentes conflitos armados registrados naquela região, como o ocorrido na noite desta quinta (17).

Como planejado, a ação ocorreu sem nenhuma intercorrência. Os trabalhos prosseguem em face de facção criminosa que atua naquela região.

De acordo com a PF, nenhum mandado de prisão e de busca e apreensão resultou em prisão dos procurados. Da mesma forma, também não foram recolhidos armas ou outros materiais associados a membros da facção dominante, o Primeiro Comando da Capital, O PCC.