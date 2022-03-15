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Leonel Ximenes

PRF-ES vai ao Convento: quem protege, também precisa de proteção

Polícia Rodoviária Federal está captando imagens turísticas do ES para valorizar a própria corporação interna e externamente

Públicado em 

15 mar 2022 às 16:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Motos da PRF-ES no campinho do Convento da Penha
Motos da PRF-ES no campinho do Convento da Penha Crédito: PRF-ES/ Divulgação
O motivo principal foi a captação de imagens do maior famoso ponto turístico do Espírito Santo para campanhas institucionais da Polícia Rodoviária Federal, mas quem vai ao Convento da Penha, aproveita para também pedir proteção à padroeira do ES. E assim foi feito por três agentes da PRF-ES, no final da manhã desta terça-feira (15).
Os condutores de motos da PRF-ES atenderam a um chamado da assessoria de comunicação da corporação e fizeram as imagens dos veículos no famoso campinho do Convento. Outras imagens institucionais foram feitas em regiões com pontos turísticos famosos e por onde passam rodovias federais no Estado.
A assessoria da PRF explica que, no caso do Convento, a rodovia federal próxima é a que dá acesso ao Porto de Vila Velha (BR 447). Imagens foram captadas também em Pedra Azul (BR 262) e no Frade e a Freira (BR 101 Sul). O próximo ponto de interesse turístico onde os agentes da Polícia Rodoviária Federal farão fotos é no conjunto histórico do Porto de São Mateus (BR 101 Norte).
“É um processo de valorização da PRF junto aos cartões-postais do Estado. Estas imagens serão utilizadas para divulgação e valorização da nossa imagem interna e externamente”, explica Amarilio Boni, superintendente da PRF-ES.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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BR 101 BR 262 Convento da Penha Turismo no ES Polícia Rodoviária Federal BR 447
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