PRF-ES vai ao Convento: quem protege, também precisa de proteção

O motivo principal foi a captação de imagens do maior famoso ponto turístico do Espírito Santo para campanhas institucionais da Polícia Rodoviária Federal, mas quem vai ao Convento da Penha
, aproveita para também pedir proteção à padroeira do ES. E assim foi feito por três agentes da PRF-ES, no final da manhã desta terça-feira (15).
Os condutores de motos da PRF-ES atenderam a um chamado da assessoria de comunicação da corporação e fizeram as imagens dos veículos no famoso campinho do Convento. Outras imagens institucionais foram feitas em regiões com pontos turísticos famosos e por onde passam rodovias federais no Estado.
A assessoria da PRF explica que, no caso do Convento, a rodovia federal próxima é a que dá acesso ao Porto de Vila Velha (BR 447). Imagens foram captadas também em Pedra Azul (BR 262
) e no Frade e a Freira (BR 101
Sul). O próximo ponto de interesse turístico onde os agentes da Polícia Rodoviária Federal
farão fotos é no conjunto histórico do Porto de São Mateus (BR 101 Norte).
“É um processo de valorização da PRF junto aos cartões-postais do Estado. Estas imagens serão utilizadas para divulgação e valorização da nossa imagem interna e externamente”, explica Amarilio Boni, superintendente da PRF-ES.