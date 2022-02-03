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Leonel Ximenes

Municipalização da 262: Cariacica e PRF-ES entram em rota de colisão

Prefeito Euclério Sampaio divulga nota de repúdio à Polícia Rodoviária Federal porque a corporação criticou a cessão de um trecho da rodovia à prefeitura

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 18:48

Públicado em 

03 fev 2022 às 18:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 02/04/2020 - ES - Cariacica - Pandemia coronavrus - Movimento de automveis na BR 262 - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini
Trecho da BR 262 em Cariacica, agora municipalizado Crédito: Vitor Jubini
Não convidem para andar na mesma rodovia a Prefeitura de Cariacica e o comando da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Espírito Santo: o risco de colisão é evidente. O tráfego começou a ficar pesado nesta quinta-feira (3), quando a PRF-ES foi às redes sociais criticar a municipalização de um trecho da BR 262. Pelo retrovisor, o prefeito Euclério Sampaio (DEM) não gostou do que viu e divulgou uma nota de repúdio contra a corporação. O gargalo, claro, está formado.
Pelo Facebook, a Polícia Rodoviária Federal comunicou aos usuários e à população que o trecho entre os kms 1,3 e 7,1 da 262 foi entregue à Prefeitura de Cariacica e que, a partir de 1º de fevereiro, as operações de segurança viária e ocorrências de trânsito não vão ficar mais sob a responsabilidade da corporação.
O comunicado da Polícia Rodoviária Federal criticando a municipalização de um trecho da BR 262
O comunicado da Polícia Rodoviária Federal criticando a municipalização de um trecho da BR 262 Crédito: Reprodução do Facebook
Em seguida, a PRF-ES diz que não foi consultada sobre a municipalização da BR e que a doação do trecho, “sem planejamento adequado, poderá trazer graves prejuízos para os usuários da rodovia e para a população do município de Cariacica”.
Municipalização da 262 - Cariacica e PRF-ES entram em rota de colisão

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A PRF-ES, entretanto, finalizou o comunicado afirmando que vai continuar a fazer o patrulhamento ostensivo e as operações relacionadas à segurança pública na rodovia federal.

A REAÇÃO DO PREFEITO DE CARIACICA

Horas depois da manifestação da PRF-ES, o prefeito Euclério Sampaio divulgou uma nota de repúdio contra a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado, a qual acusa de ter feito um “comunicado irresponsável”.
O prefeito diz na nota que já atuava em parceria na manutenção da rodovia, que a municipalização foi “amplamente discutida” com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) e ainda acusou a PRF-ES de “omissão”.
A reação da Prefeitura de Cariacica à nota da PRF-ES
A reação da Prefeitura de Cariacica à nota da PRF-ES Crédito: Divulgação
“A atual Superintendência da Polícia Rodoviária Federal sempre foi omissa em promover campanhas educativas e orientativas, focando sempre na aplicação de penalidades e infrações aos motoristas”, afirmou.

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No final da nota de repúdio, Euclério informa que agora o atendimento das ocorrências e demais operações de segurança viária ficarão a cargo da Polícia Militar, dos agentes de trânsito e da Guarda Municipal de Cariacica e que eles “são tão capacitados quanto a PRF para tais atribuições”.
Alguém pode chamar o guarda mais próximo para resolver esse congestionamento?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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BR 262 Cariacica Euclério Sampaio Polícia Rodoviária Federal Prefeitura de Cariacica
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