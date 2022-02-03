Municipalização da 262: Cariacica e PRF-ES entram em rota de colisão

Trecho da BR 262 em Cariacica, agora municipalizado Crédito: Vitor Jubini

Pelo Facebook, a Polícia Rodoviária Federal comunicou aos usuários e à população que o trecho entre os kms 1,3 e 7,1 da 262 foi entregue à Prefeitura de Cariacica e que, a partir de 1º de fevereiro, as operações de segurança viária e ocorrências de trânsito não vão ficar mais sob a responsabilidade da corporação.

O comunicado da Polícia Rodoviária Federal criticando a municipalização de um trecho da BR 262 Crédito: Reprodução do Facebook

Em seguida, a PRF-ES diz que não foi consultada sobre a municipalização da BR e que a doação do trecho, “sem planejamento adequado, poderá trazer graves prejuízos para os usuários da rodovia e para a população do município de Cariacica”.

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A PRF-ES, entretanto, finalizou o comunicado afirmando que vai continuar a fazer o patrulhamento ostensivo e as operações relacionadas à segurança pública na rodovia federal.

A REAÇÃO DO PREFEITO DE CARIACICA

Horas depois da manifestação da PRF-ES, o prefeito Euclério Sampaio divulgou uma nota de repúdio contra a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado, a qual acusa de ter feito um “comunicado irresponsável”.

O prefeito diz na nota que já atuava em parceria na manutenção da rodovia, que a municipalização foi “amplamente discutida” com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) e ainda acusou a PRF-ES de “omissão”.

A reação da Prefeitura de Cariacica à nota da PRF-ES Crédito: Divulgação

“A atual Superintendência da Polícia Rodoviária Federal sempre foi omissa em promover campanhas educativas e orientativas, focando sempre na aplicação de penalidades e infrações aos motoristas”, afirmou.

No final da nota de repúdio, Euclério informa que agora o atendimento das ocorrências e demais operações de segurança viária ficarão a cargo da Polícia Militar , dos agentes de trânsito e da Guarda Municipal de Cariacica e que eles “são tão capacitados quanto a PRF para tais atribuições”.