Viatura da PM capota em acidente na BR 262, em Marechal Floriano

Uma viatura da Polícia Militar capotou às margens da BR 262, na tarde nesta quarta-feira (2). O acidente aconteceu na altura do km 45, em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve feridos.
Ainda segundo a corporação, o capotamento ocorreu por volta das 16h20 e agentes estão no local. O trecho não precisou ser interditado e o trânsito segue normalmente. Imagens recebidas por A Gazeta mostram a pista molhada e o carro de cabeça para baixo, em uma área de vegetação.
Procurada para comentar o acidente que envolveu membros da corporação, a Polícia Militar afirmou que informações sobre o caso seriam repassadas somente pela PRF. A dinâmica do acidente e a quantidade de ocupantes da viatura não foram divulgadas até o início da noite desta quarta-feira.