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Km 45

Viatura da PM capota em acidente na BR 262, em Marechal Floriano

Capotamento aconteceu por volta das 16h20 desta quarta-feira (2). Ocupantes não se feriram, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 17:33

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

02 fev 2022 às 17:33
Viatura da Polícia Militar capotou às margens da BR 262, em Marechal Floriano, nesta quarta-feira (2)
Viatura da Polícia Militar capotou às margens da BR 262, em Marechal Floriano, nesta quarta-feira (2) Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma viatura da Polícia Militar capotou às margens da BR 262, na tarde nesta quarta-feira (2). O acidente aconteceu na altura do km 45, em Marechal FlorianoRegião Serrana do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve feridos.
Ainda segundo a corporação, o capotamento ocorreu por volta das 16h20 e agentes estão no local. O trecho não precisou ser interditado e o trânsito segue normalmente. Imagens recebidas por A Gazeta mostram a pista molhada e o carro de cabeça para baixo, em uma área de vegetação.
Procurada para comentar o acidente que envolveu membros da corporação, a Polícia Militar afirmou que informações sobre o caso seriam repassadas somente pela PRF. A dinâmica do acidente e a quantidade de ocupantes da viatura não foram divulgadas até o início da noite desta quarta-feira.

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