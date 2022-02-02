BR 101 fica totalmente interditada após carro pegar fogo na Serra
Em vídeo recebido por A Gazeta (veja acima), é possível ver o veículo completamente tomado pelas chamas e uma forte coluna de fumaça escura. O automóvel está parado no acostamento, perto de uma área de vegetação, e parece ser de cor clara. Na gravação há retenção nos dois sentidos.
De acordo com a Eco101, a pista no sentido Sul (Vitória) foi liberada por volta das 14h. Cerca de dez minutos depois, o fogo já havia sido controlado e o trânsito liberado no sentido Norte. Apesar de a empresa citar o acionamento do Corpo de Bombeiros, a corporação afirmou que não atuou na ocorrência.
Em nota, a concessionária informou que o veículo pegou fogo enquanto trafegava no sentido Norte da BR 101, mas não relatou qual teria sido a dinâmica – o que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também não esclareceu. "A ocorrência foi registrada às 13h16. Equipes estão no local", afirmou.