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BR 101 fica totalmente interditada após carro pegar fogo na Serra

Incêndio sem vítimas aconteceu durante o início da tarde desta quarta-feira (2). Trânsito já foi liberado em ambos os sentidos, de acordo com a Eco101

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 15:20

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

02 fev 2022 às 15:20
BR 101 fica totalmente interditada após carro pegar fogo na Serra
BR 101 precisou ser totalmente interditada por causa de um carro que pegou fogo na altura do km 246, na Serra. O incêndio aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (2) e ninguém ficou ferido. As informações foram divulgadas pela Eco101, concessionária que administra o trecho.
Em vídeo recebido por A Gazeta (veja acima), é possível ver o veículo completamente tomado pelas chamas e uma forte coluna de fumaça escura. O automóvel está parado no acostamento, perto de uma área de vegetação, e parece ser de cor clara. Na gravação há retenção nos dois sentidos.
De acordo com a Eco101, a pista no sentido Sul (Vitória) foi liberada por volta das 14h. Cerca de dez minutos depois, o fogo já havia sido controlado e o trânsito liberado no sentido Norte. Apesar de a empresa citar o acionamento do Corpo de Bombeiros, a corporação afirmou que não atuou na ocorrência.
Em nota, a concessionária informou que o veículo pegou fogo enquanto trafegava no sentido Norte da BR 101, mas não relatou qual teria sido a dinâmica – o que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também não esclareceu. "A ocorrência foi registrada às 13h16. Equipes estão no local", afirmou.

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