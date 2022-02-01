Terceira Ponte ficará parcialmente interditada ao longo desta semana

O motorista que utiliza a Terceira Ponte deve já se programar caso pretenda passar pela mesma ao longo desta semana, especialmente no período noturno. Isso porque a principal ligação entre Vitória e Vila Velha estará parcialmente fechada em dois períodos devido às obras de construção da ciclovia e ampliação da estrutura.
Segundo a Rodosol, a maior ponte do Espírito Santo terá o fluxo interrompido já na noite desta terça-feira (1), no período entre 21h até 6h desta quarta (2). A interdição se repetirá no mesmo horário também na quarta, quinta e sexta-feira (4).
No domingo (6), a interrupção se repetirá no mesmo horário. Segundo a concessionária, os locais estarão sinalizados com cones, visando a orientação e segurança dos usuários.
As alternativas para quem optar em não passar pela via, são a Segunda Ponte e a Ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes).