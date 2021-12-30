Pedágio da Terceira Ponte vai ficar mais caro em 2022; veja valores

Movimento de veículos na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva



Os valores das tarifas na Terceira Ponte , em Vitória , e na Rodovia do Sol, em Guarapari , sofreram reajustes e vão ficar mais caros em 2022. A mudança, que começa em 1º de janeiro e vale até o último dia do ano, foi anunciada nesta quinta-feira (30) pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP). O valor do pedágio para carros de passeio na Terceira Ponte sofreu reajuste de 9% e será de R$ 2,40. Na Rodovia do Sol, ele passa para R$ 10,90 (aumento de 15,9%).

A Agência afirma que a tarifa da Terceira Ponte se encontra reduzida conforme uma determinação de 2013 da Justiça estadual que determinou que o pedágio tenha apenas um valor de manutenção.



VEJA OS NOVOS VALORES:

Os novos valores variam de acordo com o tipo e o número de eixos do veículo. Na Terceira Ponte, a menor tarifa custa R$ 1,20 para motocicletas, motonetas e bicicletas a motor. O maior valor será pago por quem passar pelo trecho em um caminhão com reboque ou caminhão-trator com semi-reboque, estando com rodagem dupla e seis eixos, no valor de R$ 14,40. O pedágio da Terceira Ponte é unidirecional, ou seja, cobrado apenas dos motoristas que chegam a Vitória vindos de Vila Velha.

A praça do pedágio localizada em Guarapari segue a mesma tendência de aumento, com novos valores entre R$ 5,40 e R$ 65,40.

Valores cobrados nos pedágios em 2022 Crédito: Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP)

AUMENTO EM TODAS AS TARIFAS:

O reajuste atingiu as tarifas para todos os tipos de veículos. Na Terceira Ponte, a cobrança dos carros de passeio aumentou de R$ 2,20 para R$ 2,40, uma diferença de 20 centavos. As motocicletas pagarão 10 centavos a mais. O novo valor na ponte é de R$ 1,20.

Na Rodovia do Sol, a cobrança para motoristas de carros de passeio aumentou de R$ 9,40 para R$ 10,90. As motocicletas agora pagam R$ 5,40, valor superior aos R$ 4,70 cobrados em 2021. Veja abaixo uma tabela com valores cobrados em 2021 e 2022:

Agência aumenta valores de tarifas na Terceira Ponte e Rodovia do Sol