Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reajuste

Pedágio da Terceira Ponte vai ficar mais caro em 2022; veja valores

A mudança, que tem início no dia 1° de janeiro, foi anunciada nesta quinta-feira (30). Valores também foram reajustados na Rodovia do Sol
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

30 dez 2021 às 13:34

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 13:34

Movimento de veículos na Terceira Ponte
Movimento de veículos na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva
Os valores das tarifas na Terceira Ponte, em Vitória, e na Rodovia do Sol, em Guarapari, sofreram reajustes e vão ficar mais caros em 2022. A mudança, que começa em 1º de janeiro e vale até o último dia do ano, foi anunciada nesta quinta-feira (30) pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP). O valor do pedágio para carros de passeio na Terceira Ponte sofreu reajuste de 9% e será de R$ 2,40. Na Rodovia do Sol, ele passa para R$ 10,90 (aumento de 15,9%).
A Agência afirma que a tarifa da Terceira Ponte se encontra reduzida conforme uma determinação de 2013 da Justiça estadual que determinou que o pedágio tenha apenas um valor de manutenção.

VEJA OS NOVOS VALORES:

Os novos valores variam de acordo com o tipo e o número de eixos do veículo. Na Terceira Ponte, a menor tarifa custa R$ 1,20 para motocicletas, motonetas e bicicletas a motor. O maior valor será pago por quem passar pelo trecho em um caminhão com reboque ou caminhão-trator com semi-reboque, estando com rodagem dupla e seis eixos, no valor de R$ 14,40. O pedágio da Terceira Ponte é unidirecional, ou seja, cobrado apenas dos motoristas que chegam a Vitória vindos de Vila Velha.
A praça do pedágio localizada em Guarapari segue a mesma tendência de aumento, com novos valores entre R$ 5,40 e R$ 65,40.
Valores cobrados nos pedágios em 2022
Valores cobrados nos pedágios em 2022 Crédito: Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP)

AUMENTO EM TODAS AS TARIFAS:

O reajuste atingiu as tarifas para todos os tipos de veículos. Na Terceira Ponte, a cobrança dos carros de passeio aumentou de R$ 2,20 para R$ 2,40, uma diferença de 20 centavos. As motocicletas pagarão 10 centavos a mais. O novo valor na ponte é de R$ 1,20.
Na Rodovia do Sol, a cobrança para motoristas de carros de passeio aumentou de R$ 9,40 para R$ 10,90. As motocicletas agora pagam R$ 5,40, valor superior aos R$ 4,70 cobrados em 2021. Veja abaixo uma tabela com valores cobrados em 2021 e 2022:

Agência aumenta valores de tarifas na Terceira Ponte e Rodovia do Sol

Pedágio da Terceira Ponte vai ficar mais caro em 2022

Veja Também

ES quer municipalizar trechos de rodovias que cortam cidades; entenda

Nova CNH entra em vigor a partir de junho de 2022; veja como será o modelo

Ciclovia na Terceira Ponte será gratuita e terá cartão para controle de fluxo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Guarapari Rodosol rodovia do sol Terceira Ponte trânsito Vila Velha Vitória (ES) Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados