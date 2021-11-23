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Mobilidade

Ciclovia na Terceira Ponte será gratuita e terá cartão para controle de fluxo

A previsão é de que as obras sejam concluídas no mês de maio de 2023; o acesso à ciclovia na Terceira Ponte começou a receber o concreto nesta terça-feira (23)
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

23 nov 2021 às 13:55

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 13:55

Esboço de como vai ficar ciclovia na Terceira Ponte
Esboço de como vai ficar ciclovia na Terceira Ponte Crédito: Divulgação | Governo do Estado
O acesso à ciclovia na Terceira Ponte que começou a receber o concreto nesta terça-feira (23) será gratuito. O governo do Estado estuda a distribuição de um cartão para controlar o fluxo dos ciclistas que devem trafegar no trecho.
As obras tiveram início em julho deste ano com a montagem da plataforma que funciona como o andaime para execução dos trabalhos. Com parte da estrutura metálica da ciclovia já fixada, foi iniciado o serviço de concretagem do piso da ciclovia.
"O acesso à ciclovia vai ser gratuito. Estamos vendo uma forma de acesso. A secretaria está discutindo um cartão para quem quer fazer o circuito de bicicleta. Vamos ter um processo de controle na entrada de cada ciclovia dessa"
Renato Casagrande  - Governador
De acordo com a Secretaria de Estado da Mobilidade e Infraestrutura, já foram fixados quase 500 metros da estrutura. A previsão é de que o projeto de ampliação seja concluído em maio de 2023.

Concretagem da ciclovia na Terceira Ponte

O anteprojeto da Ciclovia da Vida propõe uma estrutura metálica que será anexada nas laterais da ponte para a passagem de ciclistas e, ao mesmo tempo, fazendo a barreira de proteção ao suicídio.
Além disso, a capacidade de trânsito da ponte será aumentada em torno de 40%, com a criação de duas novas faixas. Desse modo, a ponte passará a contar com três faixas em cada sentido.
A estrutura que será anexada à ponte nos dois sentidos como forma de impedir o suicídio contará com uma grade antiescalada para a proteção, com altura de três metros e uma pista de ciclovia, com pavimento asfáltico de três metros de largura.
Concretagem da ciclovia na Terceira Ponte
Concretagem da ciclovia na Terceira Ponte realizada nesta terça (23) Crédito: Vitor Jubini

NOVAS FAIXAS DE TRÂNSITO

Próximo ao vão central, a estrutura da ciclovia terá um alargamento chegando a seis metros e funcionará como uma espécie de mirante. Neste ponto, parte da grade antiescalada será substituída por vidro. As pistas da ciclovia serão de sentido único: uma para Vitória e uma para Vila Velha.
Além da ciclovia, a Terceira Ponte ganhará mais uma faixa em cada sentido, ficando com seis faixas no total. Assim, a capacidade de fluxo de veículos na ponte será aumentada em torno 40%. Hoje, a ponte tem quatro pistas, sendo duas para cada sentido.
Projeto da nova Terceira Ponte, que contará com ciclovias nos dois sentidos
Projeto da nova Terceira Ponte, que contará com ciclovias nos dois sentidos Crédito: Governo do Estado

DETALHES DA OBRA

  • Extensão total da Terceira Ponte: 3.339 metros
  • Largura atual do tabuleiro da Terceira Ponte: 18,3 metros
  • Largura do tabuleiro da Terceira Ponte após as intervenções: 19,5 metros
  • Largura do tabuleiro da Terceira Ponte + Ciclovia da Vida: 25,5 metros
  • Quantidade de faixas de rolamento atualmente: 4
  • Quantidade de faixas de rolamento após as intervenções: 6
  • Número aproximado de funcionários no pico da obra: 240
  • Quantidade de aço da estrutura metálica: 3.000 toneladas
  • Valor do investimento: R$ 127 milhões
  • Prazo de execução: maio de 2023

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