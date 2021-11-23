Ciclovia na Terceira Ponte será gratuita e terá cartão para controle de fluxo

Esboço de como vai ficar ciclovia na Terceira Ponte Crédito: Divulgação | Governo do Estado

O acesso à ciclovia na Terceira Ponte que começou a receber o concreto nesta terça-feira (23) será gratuito. O governo do Estado estuda a distribuição de um cartão para controlar o fluxo dos ciclistas que devem trafegar no trecho.

As obras tiveram início em julho deste ano com a montagem da plataforma que funciona como o andaime para execução dos trabalhos. Com parte da estrutura metálica da ciclovia já fixada, foi iniciado o serviço de concretagem do piso da ciclovia.

"O acesso à ciclovia vai ser gratuito. Estamos vendo uma forma de acesso. A secretaria está discutindo um cartão para quem quer fazer o circuito de bicicleta. Vamos ter um processo de controle na entrada de cada ciclovia dessa" Renato Casagrande - Governador

De acordo com a Secretaria de Estado da Mobilidade e Infraestrutura, já foram fixados quase 500 metros da estrutura. A previsão é de que o projeto de ampliação seja concluído em maio de 2023.

Concretagem da ciclovia na Terceira Ponte

O anteprojeto da Ciclovia da Vida propõe uma estrutura metálica que será anexada nas laterais da ponte para a passagem de ciclistas e, ao mesmo tempo, fazendo a barreira de proteção ao suicídio.

Além disso, a capacidade de trânsito da ponte será aumentada em torno de 40%, com a criação de duas novas faixas. Desse modo, a ponte passará a contar com três faixas em cada sentido.

A estrutura que será anexada à ponte nos dois sentidos como forma de impedir o suicídio contará com uma grade antiescalada para a proteção, com altura de três metros e uma pista de ciclovia, com pavimento asfáltico de três metros de largura.

Concretagem da ciclovia na Terceira Ponte realizada nesta terça (23) Crédito: Vitor Jubini

NOVAS FAIXAS DE TRÂNSITO

Próximo ao vão central, a estrutura da ciclovia terá um alargamento chegando a seis metros e funcionará como uma espécie de mirante. Neste ponto, parte da grade antiescalada será substituída por vidro. As pistas da ciclovia serão de sentido único: uma para Vitória e uma para Vila Velha.

Além da ciclovia, a Terceira Ponte ganhará mais uma faixa em cada sentido, ficando com seis faixas no total. Assim, a capacidade de fluxo de veículos na ponte será aumentada em torno 40%. Hoje, a ponte tem quatro pistas, sendo duas para cada sentido.

Projeto da nova Terceira Ponte, que contará com ciclovias nos dois sentidos Crédito: Governo do Estado

DETALHES DA OBRA