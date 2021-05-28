Ciclovias na Terceira Ponte só devem ser liberadas na última etapa da obra

Parte dos perfis de aço que vão ser utilizados na ampliação da Terceira Ponte na fábrica da Gerdau/SP Crédito: Gerdau

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que a mudança foi proposta pela equipe responsável pela obra. “É uma medida necessária em função do peso da estrutura, e por isto as obras precisam acontecer dos dois lados da ponte. Dois andaimes foram preparados para realizar a montagem”, explicou.

Os trabalhos, segundo a Semobi,serão executados pelo Consórcio Ferreira Guedes Metalvix, pelo valor de R$ 127 milhões. A montagem da estrutura deve ser concluída em três anos, com os primeiros seis meses dedicados aos projetos.

Esboço de como vai ficar ciclovia na Terceira Ponte Crédito: Divulgação | Governo do Estado

ESTRUTURA DE METAL

A estrutura metálica que será utilizada na ponte já foi produzida pela empresa Gerdau, em São Paulo, e quase 80% já está pronta. Vão ser utilizados quase três mil toneladas de aço. O material vai ser agora preparado para ser enviado ao Espírito Santo

“A Gerdau fabrica o perfil e da usina o material vai para uma unidade em São Paulo, onde será cortado, receber as furações e pintura de acordo com as especificações do projeto da Terceira Ponte. Depois será enviado para o canteiro de obras, em Vitória, onde é feita a pré-montagem. A estrutura é colocada no andaime e instalada”, explica o secretário.

Esboço de como vai ficar o mirante na Terceira Ponte Crédito: Divulgação | Governo do Estado

O PROJETO DE AMPLIAÇÃO

Projeto da nova Terceira Ponte, que contará com ciclovias nos dois sentidos Crédito: Governo do Estado