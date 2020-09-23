"Pedalar na Terceira Ponte será façanha", diz leitor sobre ciclovia

Esboço de como vai ficar ciclovia na Terceira Ponte Crédito: Divulgação | Governo do Estado

Ampliação da Terceira Ponte com ciclovia ficará pronta em três anos (Cotidiano, 23/09). Fico imaginando ciclovia na Terceira Ponte. Será que o ciclista vai trabalhar e subir pedalando? Deus os proteja pois vai ser uma façanha. Você teria coragem de encarar todos os dias ou só bike aventuras de fim de semana? (Francisco Farias) . Fico imaginando ciclovia na Terceira Ponte. Será que o ciclista vai trabalhar e subir pedalando? Deus os proteja pois vai ser uma façanha. Você teria coragem de encarar todos os dias ou só bike aventuras de fim de semana?

Não vai adiantar nada. Vão gastar 127 milhões e não vão melhorar os acessos e as vias de escoamento em Vila Velha. Vai desperdiçar dinheiro, o que é especialidade dos governos. Enquanto isso parte da Avenida Lindenberg, próximo à Segunda Ponte, está péssima. A Rodovia José Sette, que liga a Região Serrana à Grande Vitória e escoa grande parte da produção agrícola da região está uma desgraça, com buracos, sem drenagem, sem calçada, sem pontos de ônibus, sem sinalização vertical e horizontal, sem acostamentos. A prioridade é não ter prioridades! (Diego Almeida)

Acredito que o aquaviário seja mais viável é de repente mais barato, mas… (Edson Siqueira Pinto)

Essa obra vai ser igual à da Leitão da Silva. (Bruno Dias)

É Juscelino Kubitschek ao inverso = 3 anos em 30. (Renan Caliman de Britto)

ELEIÇÕES 2020

Eleitor poderá ser preso se gerar tumulto por causa de uso de máscara (Política, 22/09). Quem cumpre as recomendações das autoridades de saúde não pode ser prejudicado pelos que se sentem acima da ciência. Portanto a decisão é justa! Se todo mundo respeitar, não teremos problemas… (João Paulo de Araujo) . Quem cumpre as recomendações das autoridades de saúde não pode ser prejudicado pelos que se sentem acima da ciência. Portanto a decisão é justa! Se todo mundo respeitar, não teremos problemas…

Assim espero que todos usem a máscara, porque aqui em Colatina está difícil. As pessoas acham que elas são imortais, mas tem que valer a lei, porque por causa de uns e outros a gente tem que pagar com a vida. (Cristina Muniz Anbrosini)

CHUVAS

Chuva no ES: tempo muda na Grande Vitória e há registros de alagamentos (Cotidiano, 22/09). Isso acontece há mais de 30 anos nessa rua, que nunca teve assistência da Prefeitura Municipal de Cariacica, não há sequer fiscalização. O povo constrói até nas calçadas, além de ser a rua mais baixa do bairro, então tudo vai pra ela, porem a vazão de água está cada vez menor, com o povo construindo em cima da vala... Cariacica segue abandonada, tudo normal. (Jaqueline Moura) . Isso acontece há mais de 30 anos nessa rua, que nunca teve assistência da Prefeitura Municipal de Cariacica, não há sequer fiscalização. O povo constrói até nas calçadas, além de ser a rua mais baixa do bairro, então tudo vai pra ela, porem a vazão de água está cada vez menor, com o povo construindo em cima da vala... Cariacica segue abandonada, tudo normal.

O problema não é a chuva, pois sem chuva não há vida, o problema são os governantes em não fazer obras preventivas para esperar os temporais. Falam que vão fazer algo depois do estrago feito, isso se realmente vão fazer. (Heraldo Pereira da Silva)

Graças ao bom Deus! Que venha como benção e apague todas essas queimadas que estão consumindo a região das montanhas diariamente. (Aline Kloss)

O terminais do Ibes e de Vila Velha estão abertos para a entrada de navios. (Gabriel Chaves)

DISCURSO DE BOLSONARO

Na ONU, Bolsonaro defende governo e rebate críticas à gestão ambiental (Brasil, 22/09). O Brasil passando vergonha mundialmente sendo representado por este indivíduo, mentindo na maior cara de pau. (Izaque Alves) . O Brasil passando vergonha mundialmente sendo representado por este indivíduo, mentindo na maior cara de pau.

Comportamento biocida, com suas políticas piromaníacas e seu terraplanismo sanitário. (Geraldo Nardi)

Pelo menos o presidente foi coerente no seu discurso, começou mentindo, manteve-se mentindo e terminou mentindo. (Charlye Herzog)

Não sei o que o povo queria que ele falasse. Queimadas sempre existiram no nosso país, em governo nenhum conseguiram acabar com elas. Sobre a pandemia, não ouvi nenhuma mentira. Acho que a oposição queria que ele fosse lá falar que é um péssimo governante, que tudo é culpa dele. Queria saber se algum outro governante fez discurso na ONU se autodepreciando, falando mal do próprio governo e falando mal dos problemas do próprio país. (Elisangela Fabris Toninelli)

LEI DE TRÂNSITO