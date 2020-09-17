"No papel tudo funciona", diz leitora sobre protocolo de volta às aulas

Documento traz diretrizes para espaços de uso compartilhado das unidades de ensino Crédito: Freepik

EDUCAÇÃO

Coronavírus: como vai funcionar o distanciamento social nas escolas do ES (Cotidiano, 16/09). No papel tudo funciona, quero ver no dia dia. Teria que ter um batalhão de funcionários para organizar 400, 500 alunos em cada turno. Eles estão muito longe da realidade. (Marcia Leite) . No papel tudo funciona, quero ver no dia dia. Teria que ter um batalhão de funcionários para organizar 400, 500 alunos em cada turno. Eles estão muito longe da realidade.

Eu ajudei a preparar o protocolo na escola em que trabalho. Foi muito triste. Aviso aos pais e às mães: as crianças não poderão se mexer na sala. Não terá lixeira, não poderá abraçar, não poderá compartilhar lanche, não pode contar segredos aos amigos, não pode ir à biblioteca escolher livro, não pode mostrar figuras no livro, não pode sequer usar todo o material escolar. Não pode usar as áreas comuns da escola, não pode perguntar baixinho para o(a) professor(a) se tiver vergonha de falar alto, porque o(a) professor(a) não pode se aproximar do(a) aluno(a). Não pode beber água no bebedouro sem sua garrafinha, não pode tirar a máscara, não pode emprestar borracha, nem pegar emprestado, não pode, não pode, não pode… (Leonara Margotto Tartaglia)

Sem condições. Todo dia isso. Pressão desgraçada para a volta. Só quero ver se a Sedu vai se responsabilizar pelas mortes de alunos e profissionais da educação. (Tatiana Nascimento Pires)

Ridículo! Leiam os protocolos de biossegurança: sem recreio, só metade da turma por semana, não pode usar a biblioteca, nos laboratórios só uma turma por turno, não pode beber água dentro da sala, lavar as mãos por 50s, corredores com mão única, distanciamento de 1,5m. Será confinamento. (Raquel Nepomuceno)

Planejar e falar é fácil… quero ver como será na prática. Em algumas escolas, as novas, com infraestrutura adaptadas e modernas, talvez dê certo, mas e as escolas sem infraestrutura física, escolas com modelos antigos, escolas que estão caindo e com mobílias velhas etc? Sem vacina e condições. A vida é mais importante. (Maria Esther Lima da Silva)

IMPOSTO

Assembleia aprova prorrogação de prazo para pagar IPVA no ES (Economia, 16/09). Vergonha! Depois que todos que andam certo com seus pagamentos já tiveram que quitar os débitos para não serem multados? Essa proposta agora é pra inglês ver. Por que não fizeram isso antes dos vencimentos para beneficiar todos? Infelizmente o incentivo é só pra quem anda errado. (Vander Onofre) . Vergonha! Depois que todos que andam certo com seus pagamentos já tiveram que quitar os débitos para não serem multados? Essa proposta agora é pra inglês ver. Por que não fizeram isso antes dos vencimentos para beneficiar todos? Infelizmente o incentivo é só pra quem anda errado.

DUPLICAÇÃO DE RODOVIA

BR 101: impasse sobre reserva em Sooretama deve acabar até o fim do ano (Cotidiano, 16/09). Se eles realmente tivessem interesse em duplicar a rodovia, já estariam fazendo em outros trechos, pois eles já têm licença para fazer e não fazem. Faz o restante e deixa a reserva. (Marcos Vinicios Dias Reis) . Se eles realmente tivessem interesse em duplicar a rodovia, já estariam fazendo em outros trechos, pois eles já têm licença para fazer e não fazem. Faz o restante e deixa a reserva.

Dá para aumentar as pistas sem desmatar tanta coisa e fazer mais túneis para os animais atravessarem. No mundo todo é assim! Agora parar tudo até acertar a parte se Sooretama é sacanagens! A arrecadação não para! (Marlos Broccco)

Até parece que só faltam esses 23 km. Pedágios deveriam ser cobrados apenas em trechos duplicados, aí sairia do papel e acabava esse blá-blá-blá. (Wagner Gomes)

INCÊNDIOS

"Não pode ser acidente", diz delegado da PF sobre incêndios no Pantanal (Brasil, 15/09). Assistimos no país a práticas que não se aliam com o melhor uso da terra, através de ações rudimentares e nefastas, que resultam em queimadas e incêndios e, infelizmente, muitos praticados de forma criminosa, provocando verdadeiras tragédias nas regiões envolvidas, como ocorre atualmente nos Estados do Centro-Oeste ( principalmente em áreas do cerrado) e Norte do país. Aliado a essas ações totalmente abomináveis, vemos o assassinato de diversas espécies da fauna e flora, muitas em risco de extinção, além da destruição de propriedades, casas e outros materiais, causando prejuízos de grandes dimensões, face à expansão descontrolada desses incêndios. Diante desse grave cenário, é urgente que se tome medidas mais rigorosas, identificando os causadores destes desastres e punindo-os com o que rege a lei, para evitar que tragédias como estas não se repitam. (João Carlos Nunes Ramos) . Assistimos no país a práticas que não se aliam com o melhor uso da terra, através de ações rudimentares e nefastas, que resultam em queimadas e incêndios e, infelizmente, muitos praticados de forma criminosa, provocando verdadeiras tragédias nas regiões envolvidas, como ocorre atualmente nos Estados do Centro-Oeste ( principalmente em áreas do cerrado) e Norte do país. Aliado a essas ações totalmente abomináveis, vemos o assassinato de diversas espécies da fauna e flora, muitas em risco de extinção, além da destruição de propriedades, casas e outros materiais, causando prejuízos de grandes dimensões, face à expansão descontrolada desses incêndios. Diante desse grave cenário, é urgente que se tome medidas mais rigorosas, identificando os causadores destes desastres e punindo-os com o que rege a lei, para evitar que tragédias como estas não se repitam.

INSS

Secretário encontra Bolsonaro para explicar fala sobre congelar aposentadoria (Economia, 15/09). Nenhum serviço ou empresa pública está a serviço dos interesses, necessidades e direitos dos cidadãos/contribuintes, mas aos interesses dos políticos. Os trabalhadores deveriam ter o direito de contribuir para o INSS ou para um banco ou empresa privada visando a sua aposentadoria. Se isso fosse possível, os valores das suas aposentadorias seriam muito maiores que os do INSS, e o desgoverno não teria o direito de congelar os valores pagos aos aposentados, após dezenas de anos de contribuição. Pátria mamada Brasil. (Mário A. Dente) . Nenhum serviço ou empresa pública está a serviço dos interesses, necessidades e direitos dos cidadãos/contribuintes, mas aos interesses dos políticos. Os trabalhadores deveriam ter o direito de contribuir para o INSS ou para um banco ou empresa privada visando a sua aposentadoria. Se isso fosse possível, os valores das suas aposentadorias seriam muito maiores que os do INSS, e o desgoverno não teria o direito de congelar os valores pagos aos aposentados, após dezenas de anos de contribuição. Pátria mamada Brasil.

ELEIÇÕES