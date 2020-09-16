Coronavírus: como vai funcionar o distanciamento social nas escolas do ES

Sala de aula: orientações para retomada das atividades nas escolas Crédito: Pixabay

Entre as orientações, o documento  intitulado "Diretrizes para reorganização do calendário e das atividades escolares no contexto da pandemia da Covid-19  pede que sejam organizados horários escalonados para entradas, saídas e intervalos dos alunos para evitar aglomerações nos portões, corredores, pátios e outros espaços de uso compartilhado das unidades de ensino. Também é recomendado que priorizar atividades ao ar livre e dar preferência para a realização de aulas em ginásios, quadras ou mesmo ao ar livre. Confira abaixo as demais medidas relacionadas ao distanciamento social que constam na publicação do Conselho Estadual de Educação.

DISTANCIAMENTO SOCIAL

No item específico sobre as medidas de distanciamento social, a orientação prevê:

Organizar horários escalonados para entradas, saídas e intervalos - para evitar aglomerações nos portões, corredores, pátios e espaços multiúsos;



Suspender, temporariamente, atividades que envolvam reuniões coletivas, como jogos, competições, festas, reuniões, comemorações, etc.;



Priorizar atividades ao ar livre e espaços abertos;



Evitar a entrada de pessoas externas ao corpo de funcionários (fornecedores, equipes de manutenção e outros) nos horários de realização de atividades presenciais;



Reduzir o número de alunos nas salas de aula, mantendo um espaçamento entre eles, obedecendo às determinações das autoridades sanitárias do Estado do Espírito Santo;



Dar preferência para a realização de aulas em ginásios, quadras ou mesmo ao ar livre;



Sinalizar rotas nos espaços das escolas para que os alunos mantenham distância entre si;



Utilizar várias entradas da escola e divisão dos alunos, de acordo com a proximidade das salas;

Marcar lugares nos refeitórios, com espaçamento previsto pelos órgãos governamentais de saúde, e dispor de horário diferenciado para uso do espaço pelas turmas, para minimizar a movimentação durante o almoço;



Intensificar a higiene dos pratos, copos e talheres, e suspender, temporariamente, o sistema de self-service;



Monitorar, mesmo à distância, as turmas nos intervalos, para observar possíveis sintomas, espirros, tosses etc;



Reorganizar o uso dos espaços escolares de forma a evitar aglomerações, dando prioridade à realização de planejamento e reuniões por meios remotos.



MEDIDAS ESTRUTURAIS

Já sobre as estruturas das escolas, a proposta para distanciamento social inclui:

Organizar ambientes arejados, privilegiando janelas abertas e evitando o uso de aparelhos de ar-condicionado;



Organizar os horários e locais de entrada e saída das turmas, com as devidas sinalizações, de modo a evitar quaisquer contatos entre as pessoas que chegam e que saem;



Organizar horários alternativos de uso dos espaços coletivos como pátios, quadras, refeitórios, bibliotecas, laboratórios, para evitar aglomerações;



Dar preferência, quando possível, para utilização de espaços alternativos, como, por exemplo, praças, parques, e para atividades de pesquisas virtuais em bibliotecas on-line, museus on-line, teatros on-line, para reduzir a aglomeração no interior das instituições de ensino e das salas de aula;



Buscar junto aos mantenedores insumos necessários para garantir às instituições de ensino um ambiente seguro para o retorno presencial, quando for decretado o fim do isolamento social pelas autoridades sanitárias;



Utilizar as salas de aula que estejam adequadas, em relação à ventilação natural, de acordo com o Código de Obras ou similar de cada município.



MEDIDAS DE HIGIENE

Quanto à higiene, a orientação para distanciamento social prevê:

Orientar para que cada estudante traga e utilize sua própria garrafa de água, utilizando os bebedouros comuns apenas para encher essas garrafas novamente;



Motivar e zelar pelo uso de máscaras;



Elaborar fôlderes informativos com orientações técnicas e afixá-los em locais adequados.



MEDIDAS PEDAGÓGICAS

Entre as medidas pedagógicas que envolvem o distanciamento social, estão:

Reorganizar o calendário escolar, considerando objetivos de aprendizagens que foram definidos como essenciais, contemplando diversas estratégias didáticas remotas e presenciais combinadas, para assegurar o sucesso do trabalho formativo realizado;



Privilegiar a utilização de diferentes tecnologias no trabalho com os objetivos de aprendizagens, a fim de imprimir diversidades de práticas de pesquisa, como levantamento de informações, registro e sistematização de conhecimentos abordados, comunicações diversas, visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de música, visualização de peças de teatro e documentários sobre assuntos tratados nas aulas;



Facilitar o acesso a computador e a internet, na instituição de ensino, com prévio agendamento, para os alunos com dificuldades tecnológicas/técnicas.



De acordo com a proposta do Conselho, o grande desafio são os ensinos da educação infantil e fundamental, pois trabalham com crianças que aprendem nas interações e relações vivenciadas dentro e fora do espaço escolar. Porém, o CEE afirma é importante manter os vínculos com essa faixa-etária para proporcionar algumas ações de combate a disseminação do novo coronavírus.

"As autoridades sanitárias vêm orientando que a forma segura e eficaz de contermos a doença é o distanciamento social e a intensificação da higienização. Assim, o CEE-ES, no uso de suas atribuições, elaborou estas diretrizes para orientar as instituições educacionais no planejamento de medidas importantes para a reorganização das atividades escolares e a retomada do convívio presencial nas unidades de ensino no momento em que for definido o fim do distanciamento físico", destaca o documento.