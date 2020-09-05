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Plano de retorno

ES propõe volta às aulas na rede estadual com metade dos alunos em regime presencial

Já está disponível para consulta pública, no site da Secretaria de Estado da Educação, até o dia 14 deste mês, o Plano de Retomada proposto pelo governo do Estado

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 10:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 10:54
Data: 22/03/2007 - ES - Vitória - Sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Aristóbulo Barbosa Leão - Editoria: Cidades - Foto: Edson Chagas - GZ - EDUCAÇÃO - .
Plano prevê que turmas sejam compostas por 50% da capacidade de alunos Crédito: Arabson
ES propõe volta às aulas na rede estadual com metade dos alunos em regime presencial
A volta às aulas nas escolas públicas da rede estadual de ensino pode contar com turmas divididas com 50% de alunos de forma presencial e a outra metade em estudos não presenciais,  de forma remota. A proposta do governo do Estado consta no Plano de Retomada das Aulas Presenciais para a Educação Básica nas escolas da Rede Estadual.
O documento está disponível para consulta pública no site da Secretaria de Estado da Educação (Sedu). A população tem até o dia 14 de setembro para manifestar opiniões. Por causa da pandemia do novo coronavírus, os trabalhos presenciais estão suspensos até o dia 30 deste mês. A expectativa é de que o retorno aconteça em outubro.
A proposta do governo, para quando a data for estabelecida,  é que o retorno às aulas presenciais das escolas públicas estaduais aconteça em regime de revezamento semanal, gradual e em etapas, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública determinado em razão do coronavírus.
O Plano explica que os alunos submetidos às atividades remotas terão acesso às Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP), instituídas pelo Programa Escolar. Conforme previsto na Portaria Nº 048-R, a APNP passou a ser considerada carga horária letiva a partir de 1º de julho de 2020. Com isso, mesmo com o retorno às aulas presenciais, as APNPs e os recursos disponibilizados no Programa EscoLAR complementarão as atividades dos encontros presenciais, constituindo um modelo híbrido da oferta educativa.
Em situações de turmas com poucas matrículas, respeitado o distanciamento físico exigido, o revezamento pode ocorrer entre turmas, a critério das respectivas unidades escolares, que devem avaliar essa possibilidade levando em consideração o tamanho do espaço físico das salas de aula, e observando a ordem de retorno das etapas/modalidades de ensino, informa o documento.
Cronograma de retorno às atividades presenciais
Cronograma de retorno às atividades presenciais Crédito: Governo do Estado

PRIMEIRA ETAPA

Na primeira etapa seria realizada a Semana de Acolhimento dos Professores. Deverão ser desenvolvidas atividades de capacitação e orientação dos professores, incluindo a divulgação de vídeos institucionais dos protocolos sanitários a serem utilizados por todos os profissionais das escolas e pelos alunos.
"Esse será o momento para, de forma coletiva e colaborativa, serem revisitados e reestruturados os planos de ensino, a partir das diretrizes de adequação curricular e dos resultados das avaliações diagnósticas, priorizando projetos interdisciplinares e por áreas de conhecimento, no sentido de implementar o modelo híbrido, com e sem o uso de tecnologias, na alternância de atividades presenciais e não presenciais", informa o Plano.

SEGUNDA ETAPA

Uma semana depois, será a Etapa 2, com retorno para alunos do Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA).  Esta etapa presencial será realizada em duas semanas, sendo que, a cada semana, acontece o revezamento de 50% dos alunos de cada turma. 
Para cada grupo de alunos, a cada semana, as unidades escolares deverão realizar o acolhimento dos alunos, com momento para reflexão sobre o contexto de pandemia; orientação em relação aos protocolos sanitários; uma reunião com o conselho de líderes de turmas para validar os protocolos com os alunos e; avaliações diagnósticas.

TERCEIRA ETAPA

A Etapa 3 acontece na sequência, com um intervalo de 15 dias, para o Ensino Fundamental Anos Finais, que compreende do 6º ao 9º ano. Essa etapa consiste em duas semanas, sendo que a cada semana haverá o revezamento de 50% dos alunos de cada turma.
Para cada grupo de alunos, a cada semana, as unidades escolares deverão realizar o acolhimento dos alunos, com momento para reflexão sobre o contexto de pandemia; orientação em relação aos protocolos sanitários; uma reunião com o conselho de líderes de turmas para validar os protocolos com os alunos e; avaliações diagnósticas.

QUARTA ETAPA

A Etapa 4, também seguindo um intervalo de 15 dias, será para o Ensino Fundamental Anos Iniciais, do 1º ao 5º ano.  Assim como nas etapas anteriores, esta consiste em duas semanas, sendo que a cada semana será realizado o revezamento de 50% dos alunos de cada turma. 
Para cada grupo de alunos, a cada semana, as unidades escolares deverão realizar o acolhimento dos alunos, com momento para reflexão sobre o contexto de pandemia; orientação em relação aos protocolos sanitários; uma reunião com o conselho de líderes de turmas para validar os protocolos com os alunos e; avaliações diagnósticas.

Arquivos & Anexos

Plano de retorno às aulas presenciais das escolas públicas do ES

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DIÁLOGO

De acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), o plano foi elaborado pela Sedu em diálogo com o Grupo de Trabalho, formado por diversas instituições. Participaram das discussões: a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o Sindicato das Empresas Particulares de Educação (Sinepe), Associação dos Municípios Capixabas (Amunes), Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Ministério Público Estadual (MPES), dentre outros.

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