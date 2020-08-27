Confira o que está definido sobre o plano de retomada da Educação no ES

Ensino superior

Etapa voltada para crianças de zero a cinco anos, ainda não tem data definida para retorno. A Sesa e a Sedu estão elaborando um protocolo de segurança específico para o atendimento desse grupo de alunos durante a pandemia, uma vez que, para eles, é mais difícil a incorporação de medidas de prevenção como o distanciamento social, uso de máscaras - inclusive, não é recomendado para crianças até dois anos - e higienização das mãos.

Para os estudantes do 1º ao 9º ano, também não há definição sobre quando poderão retornar às atividades presenciais. A autorização depende que os indicadores de casos e mortes por Covid-19 tenham uma redução expressiva, e a análise dos dados será feita ao longo do mês de setembro. Alunos dessa etapa de ensino serão submetidos ao inquérito sorológico da comunidade escolar para avaliação do comportamento da doença nesse grupo.

A previsão é que os alunos possam voltar às aulas em outubro. Essa retomada também depende que a curva epidemiológica de casos ativos e óbitos apresente queda significativa e, se o Espírito Santo obtiver esse resultado, o ensino médio será o primeiro da educação básica - 4 a 17 anos - a retornar para as atividades presenciais. Estudantes deste segmento também serão submetidos ao inquérito sorológico específico da Educação.