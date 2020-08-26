As instituições de ensino superior poderão adotar a modalidade de Educação a Distância (EAD) para implantar o revezamento Crédito: janeb13/Pixabay

Your browser does not support the audio element. Faculdades podem retomar aulas no ES a partir de 14 de setembro

"A instituição pública ou privada poderá retornar a partir do dia 14 de setembro, com protocolo de revezamento, distanciamento, medição de temperatura, isolamento do grupo de risco", pontuou Casagrande, acrescentando que o retorno não é obrigatório, mas que, dessa data em diante, haverá autorização para as atividades presenciais.

Para o revezamento, o secretário estadual da Educação, Vitor de Angelo, explica que pode ocorrer tanto de forma física, quanto virtual. No primeiro caso, as instituições têm a opção de dividir seus alunos em grupos para que parte compareça às aulas presenciais num dia, parte em outro. A divisão também pode ser semanal, quinzenal, ou de outra maneira que melhor convier às faculdades e universidades.

Há ainda a alternativa de revezamento utilizando-se da modalidade de Educação a Distância (EAD), que é autorizada no ensino superior. Vitor de Angelo diz que parte da turma poderá assistir às aulas na instituição, parte continuará de casa, com transmissão ao vivo. "O modelo adotado é uma decisão de cada instituição, que vai avaliar o que é mais apropriado para implantar", afirma.

O secretário ressalta que, além das medidas de biossegurança já bastante difundidas e pontuadas por Casagrande, as instituições também deverão criar um comitê local que será responsável pela elaboração de um plano estratégico de controle e prevenção da Covid-19.

A medida, ressalta Vitor de Angelo, visa corresponsabilizar todas as pessoas em algo que não diz respeito só ao governo, nem apenas às instituições de ensino, mas a todas as pessoas. "É fundamental que todos observem os protocolos porque cada um tem sua parcela de responsabilidade. No final, são as pessoas que higienizam as mãos, que mantêm o afastamento, que usam máscara. Por isso, a ideia de responsabilização para cada um apropriar-se do que está colocado no documento de maneira prática", argumenta o secretário.