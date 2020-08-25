Faculdades aguardam aval do Estado e se dizem prontas para volta às aulas

A Ufes é a única que afirmou que pretende continuar com ensino remoto até dezembro de 2020 Crédito: Ricardo Medeiros

O QUE DIZEM AS UNIVERSIDADES E FACULDADES DO ES

EMESCAM

A Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam) informou que já está se adequando e implementando o Plano Estratégico de Prevenção e Controle para realização das medidas administrativas e sanitárias solicitadas no decreto publicado pelo Governo do Estado, no Diário Oficial. Entretanto, não há data definida para o retorno às aulas.

ESTÁCIO

O calendário acadêmico está mantido por meio das aulas transmitidas ao vivo pela internet e o segundo semestre letivo já teve início. O modelo de aulas ao vivo, disponibilizada poucos dias após o início da quarentena, possibilitou a continuidade das aulas dos 300 mil alunos da modalidade presencial. Diferente da modalidade de ensino a distância (EaD) que a faculdade oferece, o novo modelo tem aulas ministradas pelos mesmos professores, nos horários habituais e com interação, chat, discussões e mesmo conteúdo. Este modelo conta com uma aprovação de quase 95% dos alunos.

A Estácio não tem previsão para o retorno das aulas presenciais. Considerando as condições sanitárias e a permissão das autoridades locais, os alunos serão informados na medida em que houver a possibilidade do retorno seguro das atividades presenciais. No entanto, a instituição já tem planos de adequação do calendário acadêmico e um planejamento estruturado, com uma série de medidas preventivas, para garantir a segurança e a saúde de alunos e professores no retorno das aulas presenciais.

Com espaços redesenhados, com maior distanciamento entre as carteiras e dispensadores de álcool em gel. Além de sinalizadores com orientações sanitárias. A equipe de limpeza será reforçada, garantindo a higienização de espaços comuns e o uso de equipamentos de segurança será obrigatório. Para a faculdade, a prioridade é contribuir, de forma efetiva, no esforço nacional de combate à propagação do coronavírus.

FAESA

A Faesa Centro Universitário já realizou uma série de adaptações nos campi, seguindo as recomendações do protocolo de segurança, e está preparada para a volta às atividades presenciais. Quando houver a autorização do Governo do Estado, o retorno será gradual.

FUCAPE

A Fucape Business School é a favor do retorno das aulas em setembro. A instituição já tomou todas as providências e medidas de segurança sanitária necessárias para receber os alunos, inclusive testando o corpo administrativo e os docentes para Covid-19, antes do retorno ao trabalho. A faculdade adotará o modelo híbrido, permitindo que parte dos alunos assista às aulas dentro da sala de aula e outra de casa, a critério do aluno.

Para este formato, os professores receberam treinamento específico para ministrar as aulas. Além de todo o suporte técnico em equipamentos. A instituição reforçou o investimento em aparelhos telepresenciais e está seguindo todas as recomendações e instruções de segurança de saúde e distanciamento. Todo o corpo administrativo da Fucape também recebeu instruções e foram treinados para que o retorno dos alunos seja o mais seguro possível.

IFES

Por enquanto, as atividades presenciais no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) permanecem suspensas até 31 de agosto, conforme decisão mais recente do Comitê de Crise da instituição. Nos próximos dias, haverá uma reunião para definir sobre a prorrogação da suspensão das atividades presenciais.

Mesmo sem previsão de retorno das atividades presenciais, o Ifes tem trabalhado em alguns documentos que formarão um protocolo de retomada quando isso for possível. O conteúdo é baseado em informações científicas, previsões legais e recomendações dos órgãos oficiais de saúde.

MULTIVIX

A Faculdade Multivix retornou com as aulas remotas no dia 19 de agosto e as atividades presenciais estão previstas para o mês de setembro, caso haja autorização do Governo do Estado. Para tal retomada, foi montado um setor estratégico exclusivo para os cuidados durante a pandemia, que realiza análises e monta planos de retorno seguro, visando, acima de tudo, o bem-estar dos alunos e funcionários. Entretanto, caso não ocorra a autorização de retorno, também já temos um plano para continuação das aulas remotas com tecnologia de ponta, auxílio de aplicativos, professores ao vivo e acompanhamento on-line.

UFES

A Administração Central da Ufes esclareceu que, após realizar um amplo debate com a participação da comunidade acadêmica, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade (Cepe) aprovou, no dia 18 de agosto, a Resolução nº 30/2020, que regulamenta a implementação do Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte), a que será adotado a partir do dia 9 de setembro, até 15 de dezembro. Um semestre especial cujo calendário também foi aprovado pelo Cepe.

Deste modo, a retomada das atividades de ensino da graduação e a continuidade das atividades de ensino de pós-graduação, se dará por meio do Earte, considerando as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, de adoção de medidas de distanciamento e isolamento social como formas de diminuir a propagação da Covid-19; as diretrizes do Governo Federal expressas na Portaria 544/2020, do Ministério da Educação, que autoriza as universidades federais a adotar aulas em meios digitais em substituição às as aulas presenciais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus; e a Medida Provisória 934/2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento à Covid-19.

A administração central da Ufes afirmou que segue as fases de retomada das atividades detalhadas em seus planos de Contingência e de Biossegurança, nos quais está previsto um retorno gradual das atividades de ensino, a começar pela adoção do Earte. O retorno ao ensino presencial está previsto nas fases quatro e cinco, inicialmente com controle de riscos, até a volta à normalidade, mediante normativa do Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus da Ufes (COE-Ufes) e dos órgãos competentes, em um cenário de controle da pandemia.

UNESC

O Centro Universitário Espírito Santense (Unesc) está adequado aos protocolos para o retorno das atividades presenciais, aguardando a autorização do Poder Público para a definição da retomada. Todas as providências para o retorno às atividades presenciais estão sendo tomadas de acordo com a Portaria Conjunta 01 da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e da Secretaria Estadual de Educação (Sedu), com a nomeação dos respectivos Comitês Locais de Prevenção, capacitação de colaboradores e alunos e a devida demarcação da Instituição.

No dia 21 de agosto, foram publicados os Planos Estratégicos de Prevenção e Controle da Transmissão do Novo Coronavírus dos Câmpus Colatina e Serra. Na segunda-feira (24), já demos início ao retorno das atividades práticas que alguns cursos e períodos de acordo com comunicado enviado à comunidade acadêmica.

A prioridade são os cursos da área da saúde e concluintes no segundo semestres de 2020. Abaixo, as turmas que já retomaram ou vão retomar em breve as atividades práticas:

Educação física, 2º/6º/8º períodos, bacharelado (29 de agosto)

Educação física, 4º período, bacharelado (05 de setembro)

Enfermagem, 6ºperíodo (05 de setembro)

Enfermagem, 8º período (29 de agosto)

Engenharia civil, 10º período (29 de agosto)

Engenharia mecânica, 10º período (29 de agosto)

Estética e cosmética, 6º período (24 de agosto)

Farmácia, 10º período (24 de agosto)

Fisioterapia, 10º período (25 de agosto)

Medicina, 8° período (24 de agosto)

Medicina veterinária, 10º período (3 de setembro)

Medicina veterinária, 10º período, noturno (29 de agosto)

Nutrição, 8° período (24 de agosto)

Odontologia, 2º período (25 de agosto)

UNISALES

Desde junho, o Centro Universitário Salesiano- UniSales preparou um Plano de Contingência para retorno das atividades que contém Protocolo de Biossegurança e Cartilha de Orientação para alunos, professores e educadores. Estamos aguardando a liberação dos órgãos governamentais para o retorno presencial, mas já voltamos com os estágios obrigatórios no campus.

Para reduzirmos as aglomerações, o retorno das atividades será escalonado e também trabalharemos com intervalos de aulas diferenciados para os cursos. A Instituição está se preparando para o retorno presencial, por isso, adotamos medidas de segurança indicadas pela OMS e Vigilância Sanitária, como: uso obrigatório de máscaras, aferição de temperatura, aumento dos pontos para lavagem das mãos, disponibilização de álcool gel nas entradas e corredores, tapetes sanitizantes, demarcação dos espaços nas salas de aula e áreas comuns garantindo o afastamento de 1,5 m.

UVV

A Universidade Vila Velha (UVV) já iniciou as aulas do segundo semestre letivo de 2020 no dia 10 de agosto, com aulas em formato telepresencial até o dia 30 deste mês, seguindo as determinações do Governo do Espírito Santo, para manter o isolamento social.

A partir de setembro, assim que houver autorização, a instituição retornará todas as suas atividades presenciais. No momento da retomada, os alunos poderão optar entre assistir as aulas presencialmente ou permanecer em casa.

A instituição está em constante análise das determinações do governo estadual para seguir de forma criteriosa os protocolos sanitários e nomeou um comitê interno de prevenção à Covid-19, com participação de professores médicos, profissionais de saúde, de biossegurança e de segurança do trabalho. Entre as principais medidas a serem seguidas, estão:

Limite de alunos por sala: nas aulas de forma presencial, a universidade adotará um limite de lotação. Caso a quantidade de interessados em assistir tais aulas presencialmente extrapolar o número máximo seguro de alunos, uma escala será implementada para que os excedentes possam assistir as aulas em um outro dia.

nas aulas de forma presencial, a universidade adotará um limite de lotação. Caso a quantidade de interessados em assistir tais aulas presencialmente extrapolar o número máximo seguro de alunos, uma escala será implementada para que os excedentes possam assistir as aulas em um outro dia. Horários diferenciados de intervalo: para evitar aglomeração nos ambientes e áreas comuns, um novo esquema de intervalo de aulas será adotado, evitando, assim, que uma grande quantidade de alunos fique no mesmo espaço.

para evitar aglomeração nos ambientes e áreas comuns, um novo esquema de intervalo de aulas será adotado, evitando, assim, que uma grande quantidade de alunos fique no mesmo espaço. Desinfecção de pontos de contato: desde o início da pandemia, a equipe de manutenção e limpeza já atua de forma preventiva, higienizando, várias vezes ao dia, todos os pontos de contato mais frequentes como maçanetas, corrimãos, teclados e mesas. Além disso, nas entradas das portarias, um tapete de descontaminação será fixado, permitindo que todos os frequentadores do campus desinfetem a sola dos calçados ao entrar na instituição.

desde o início da pandemia, a equipe de manutenção e limpeza já atua de forma preventiva, higienizando, várias vezes ao dia, todos os pontos de contato mais frequentes como maçanetas, corrimãos, teclados e mesas. Além disso, nas entradas das portarias, um tapete de descontaminação será fixado, permitindo que todos os frequentadores do campus desinfetem a sola dos calçados ao entrar na instituição. Dispenser de álcool em gel: dezenas de dispensers de álcool em gel estão sendo instalados no campus, próximo de locais de circulação, como corredores e entradas das salas de aula. É expressamente indicado que alunos, professores e colaboradores utilizem o produto sempre que possível durante a permanência na instituição.

dezenas de dispensers de álcool em gel estão sendo instalados no campus, próximo de locais de circulação, como corredores e entradas das salas de aula. É expressamente indicado que alunos, professores e colaboradores utilizem o produto sempre que possível durante a permanência na instituição. Uso de máscara obrigatório: todos que frequentarem o campus devem usar máscara, sejam alunos, professores, colaboradores ou visitantes. Essa é uma das principais medidas de prevenção e combate à disseminação do novo coronavírus. Serão dadas orientações para que todos se certifiquem que a máscara está em boas condições de uso, usando-a desde o momento em que saírem das próprias casas.

todos que frequentarem o campus devem usar máscara, sejam alunos, professores, colaboradores ou visitantes. Essa é uma das principais medidas de prevenção e combate à disseminação do novo coronavírus. Serão dadas orientações para que todos se certifiquem que a máscara está em boas condições de uso, usando-a desde o momento em que saírem das próprias casas. Aferição de temperatura: desde o início de junho, todos os colaboradores e demais frequentadores do campus precisam aferir a temperatura ao chegar na universidade. Essa medida será mantida no retorno das aulas presenciais. Pessoas que apresentarem febre ou qualquer outro sintoma deverão retornar às respectivas casas e procurar um serviço médico.

desde o início de junho, todos os colaboradores e demais frequentadores do campus precisam aferir a temperatura ao chegar na universidade. Essa medida será mantida no retorno das aulas presenciais. Pessoas que apresentarem febre ou qualquer outro sintoma deverão retornar às respectivas casas e procurar um serviço médico. Preparação da equipe de professores e funcionários: todos os professores e funcionários da Universidade estão sendo treinados para cumprir todos os procedimentos de prevenção ao contágio, assim como controle e orientação dos alunos.