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Coronavírus

Aulas presenciais no ES permanecem suspensas até o dia 31 de agosto

Em pronunciamento, governador Renato Casagrande afirmou que ainda não há condições para retorno seguro às escolas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 17:41

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 17:41

Governador do ES Renato Casagrande anuncia linha de crédito rural
Renato Casagrande, em pronunciamento, falou sobre o número elevado de mortes no Estado Crédito: Rodrigo Araújo/Governo do ES
Em pronunciamento na tarde desta sexta-feira (24), o governador Renato Casagrande confirmou que as aulas presenciais não serão retomadas no mês que vem, e as atividades permanecem suspensas até o dia 31 de agosto em todo o Espírito Santo. O chefe do Executivo estadual frisou que ainda não há condições para um retorno seguro às escolas devido à pandemia da Covid-19.

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"Não temos segurança para voltar as aulas em agosto. A escola é um local de muita interação, com alunos, professores e funcionários saindo de suas comunidades, interagindo, e depois retornando para suas casas. Temos preocupação com a vida dessas pessoas que ficaram em isolamento, estão em casa, e poderão ser afetadas com essa interação na escola"
Renato Casagrande - Governador
Casagrande ponderou que precisa da compreensão da comunidade escolar, de pais e empreendedores da rede privada porque o momento exige cautela. "Temos que estar muito convictos do controle da doença para não colocar nem uma pessoa em risco."

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Mais cedo, durante coletiva da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o subsecretário Luiz Carlos Reblin já havia comentado que seria pouco provável que as escolas fossem reabertas em agosto e que, a partir do resultado de um novo inquérito sorológico, é que será possível planejar o cronograma para retorno. As aulas estão suspensas desde março. 
Aulas presenciais no ES permanecem suspensas até o dia 31 de agosto
O governador também falou que, na próxima semana, deverá ser concluído o protocolo de segurança sanitária, que está sendo elaborado pela Sesa e Secretaria de Estado da Educação (Sedu), para orientar a retomada. Casagrande observou que, mesmo quando as aulas presenciais forem autorizadas, a conduta de toda a comunidade deverá ser diferente. 
"Não voltaremos às aulas como se nada tivesse acontecido. Haverá medição de temperatura, uso de máscara, afastamento entre os alunos. O protocolo está sendo fechado."

MORTES

O número elevado de mortes que o Espírito Santo ainda apresenta foi uma das razões para a prorrogação da suspensão das aulas presenciais, afirmou o governador. Embora outros indicadores estejam mais favoráveis, como a queda na taxa de transmissão, do número de casos ativos, inclusive em municípios do interior, e da ocupação de leitos de UTI, o alto registro de óbitos continua preocupante.
"Temos bons sinais, mas temos um sinal muito ruim, que é o de óbitos. Hoje foram 32 registrados. Temos ainda esse sinal muito ruim, e precisamos de um esforço para reduzir esses números no Estado. Por isso, continuo pedindo: continuem com o distanciamento social, o uso de máscaras, procedimentos de higiene e, quem puder se isolar, se isole. E é por isso também que vamos manter as aulas suspensas", declarou Renato Casagrande.

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