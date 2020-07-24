Renato Casagrande, em pronunciamento, falou sobre o número elevado de mortes no Estado Crédito: Rodrigo Araújo/Governo do ES

Em pronunciamento na tarde desta sexta-feira (24), o governador Renato Casagrande confirmou que as aulas presenciais não serão retomadas no mês que vem, e as atividades permanecem suspensas até o dia 31 de agosto em todo o Espírito Santo . O chefe do Executivo estadual frisou que ainda não há condições para um retorno seguro às escolas devido à pandemia da Covid-19

"Não temos segurança para voltar as aulas em agosto. A escola é um local de muita interação, com alunos, professores e funcionários saindo de suas comunidades, interagindo, e depois retornando para suas casas. Temos preocupação com a vida dessas pessoas que ficaram em isolamento, estão em casa, e poderão ser afetadas com essa interação na escola" Renato Casagrande - Governador

Casagrande ponderou que precisa da compreensão da comunidade escolar, de pais e empreendedores da rede privada porque o momento exige cautela. "Temos que estar muito convictos do controle da doença para não colocar nem uma pessoa em risco."

Your browser does not support the audio element. Aulas presenciais no ES permanecem suspensas até o dia 31 de agosto

O governador também falou que, na próxima semana, deverá ser concluído o protocolo de segurança sanitária, que está sendo elaborado pela Sesa e Secretaria de Estado da Educação (Sedu) , para orientar a retomada. Casagrande observou que, mesmo quando as aulas presenciais forem autorizadas, a conduta de toda a comunidade deverá ser diferente.

"Não voltaremos às aulas como se nada tivesse acontecido. Haverá medição de temperatura, uso de máscara, afastamento entre os alunos. O protocolo está sendo fechado."

MORTES

O número elevado de mortes que o Espírito Santo ainda apresenta foi uma das razões para a prorrogação da suspensão das aulas presenciais, afirmou o governador. Embora outros indicadores estejam mais favoráveis, como a queda na taxa de transmissão, do número de casos ativos, inclusive em municípios do interior, e da ocupação de leitos de UTI, o alto registro de óbitos continua preocupante.