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Pandemia

Secretaria de Saúde aponta queda de mortes nas próximas semanas no ES

Média móvel de óbitos já apresentou redução, mas ainda segue pressionada pelo interior do Estado; diminuição sustentada é esperada até 9 de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 16:04

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 16:04

Subsecretário de vigilância em saúde, Luiz Carlos Reblin durante a entrevista desta sexta-feira (24) Crédito: Divulgação | SESA
Espírito Santo pode vivenciar uma fase de queda sustentada do número de mortes causadas pelo novo coronavírus nas próximas duas semanas. A expectativa foi divulgada pelo subsecretário Luiz Carlos Reblin, durante entrevista realizada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta sexta-feira (24).
Conforme a explicação dada, o Estado ainda apresenta um quadro de estabilidade de óbitos diários por causa dos diferentes momentos da pandemia vividos pela Grande Vitória e pelo interior  que tem um atraso em relação ao avanço da Covid-19, se comparado à Região Metropolitana.
"Quando a Grande Vitória reduziu o número de óbitos, o interior aumentou e trouxe estabilidade para o Estado. Nessa sequência, se tivermos uma redução de casos no interior, devemos iniciar uma queda sustentada das mortes diárias de pacientes com Covid-19 daqui uma ou duas semanas"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de vigilância em saúde do Espírito Santo
Para essa expectativa virar realidade, o subsecretário ressaltou que ainda é necessário diminuir a taxa de transmissão dos municípios do interior, que segue acima de 1. Ou seja, cada infectado está contaminando mais de uma pessoa e, assim, contribuindo para o crescimento da pandemia.
Secretaria de Saúde aponta queda de mortes nas próximas semanas no ES
Na média estadual, especialistas apontam que esse índice já está ligeiramente abaixo de um, por influência da Grande Vitória. Porém, ainda é preciso diminuí-lo para que a incidência de casos reduza e haja menos internações. O que, consequentemente, gera menos casos graves e mortes, explicou Reblin.

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